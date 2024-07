Incendio in corso a Sanfront in un capannone per il ricovero di maiali, morti circa 500 capi

In fiamme la copertura in vetroresina, dove era installato l'impianto fotovoltaico, di un capannone adibito al ricovero di maiali in via Gianotti a Sanfront. L'incendio nel primo pomeriggio di oggi, domenica 28 luglio, intorno alle 14.30.



Sul posto stanno intervenendo nelle operazioni di spegnimento le squadre dei vigili del fuoco di Saluzzo, Barge e Cuneo con ben 7 mezzi al lavoro.



Da una prima sommaria stima sarebbero morti circa 500 capi nell'incendio. Continuano le operazioni anche per salvare ed evacuare quelli ancora vivi.