Esperia Piasco in lutto per la scomparsa di Paolo Mattio: "Ha fatto parte della nostra storia in maniera fondamentale"

Riceviamo e pubblichiamo. *** Un grave lutto ha colpito il Velo Club Esperia e tutta la comunità di Piasco: purtroppo ci ha lasciati Paolo Mattio.

Un autentico factotum per la famiglia ciclistica blu arancio e non solo, onnipresente nel promuovere il nome del proprio paese attraverso le varie attività di volontariato nelle quali era parte attiva, coinvolgendo chiunque lo conoscesse con autentica passione.

Recentemente gli era stata diagnosticata una grave malattia, per la quale era in cura presso l’ospedale “Carle” di Cuneo, dove ci ha lasciati all’età di 64 anni.

Con grande orgoglio portava in giro per il mondo il nome di Piasco, rimarcandone la gloriosa storia a pedali che da oltre 50 anni ha visto sbocciare numerosi campioni, e della quale lui stesso ha fatto parte in maniera fondamentale prima come atleta e poi come dirigente.

Paolo è stato, infatti, uno dei primi atleti tesserati per il Velo Club Esperia Piasco, per poi diventarne dirigente e presidente. Una passione per la bici che lo ha coinvolto anche in maniera trasversale con la Vigor, scavalcando la rivalità sportiva in favore di un vero amore per lo sport.

Proprio grazie al suo slancio è nata, nell’ultimo anno, l’Unione Ciclistica Piasco – Valle Varaita – Terre del Monviso, società che ha unito le due anime ciclistiche di Piasco per allestire una forte formazione Juniores, che Paolo ha seguito con passione in questi mesi potendo gioire per i primi storici successi in ambito nazionale.

Profondamente legato alla campionessa Elisa Balsamo, della quale difendeva con orgoglio i natali di origine piaschesi, era solito rimarcare l’importanza del proprio paese definendolo “capitale piemontese del ciclismo”. Definizione che prendeva peso, oltre che per i risultati sportivi, anche per le numerose gare organizzate nel territorio in cui lui era parte attiva fondamentale, dal reperire i fondi, all’allestimento della logistica, fino al ruolo di speaker per accogliere gli sportivi che puntualmente giungevano da tutta l’Italia.

Una passione per il ciclismo che lo portava a organizzare viaggi e trasferte per assistere alle più belle tappe di Giro d’Italia e Tour de France, o ai campionati mondiali, dove non mancava di coinvolgere vecchi e nuovi amici.

Oltre alla bicicletta era un vero appassionato del fare e dello stare insieme, condividendo con il prossimo la propria allegria. Numerosissimi i suoi interventi per il paese, dalla Rassegna Teatrale all’allestimento dei Presepi Natalizi, fino al grande impegno come volontario della Protezione Civile con cui ha messo a disposizione la propria casa per accogliere diverse famiglie di profughi ucraini.

Negli ultimi mesi aveva accettato anche l’invito a partecipare alla gestione amministrativa del Comune, culminata con la recente nomina a vicesindaco, portando sempre avanti il proprio motto “chi non fa nulla per gli altri, non fa nulla neanche per sé stesso”.

Paolo Mattio lascia la moglie Agnese, le figlie Gabri, Romina e Giulia, i fratelli Beppe e Gian Piero, nipoti e parenti. I funerali verranno celebrati mercoledì 31 luglio alle 10, nella chiesa parrocchiale di Piasco. La camera mortuaria è allestita all’ospedale di Cuneo fino alle 17 di oggi, lunedì 29, poi la salma verrà trasferita nell’abitazione, dove martedì alle 20.30 verrà recitato il rosario in suo suffragio.