Cosa sono le garanzie finanziarie?

Nel mondo dei contratti si finisce spesso per parlare di garanzie finanziarie. Questa definizione è ugualmente importante sia per i privati che per le aziende, e in sintesi rappresenta un sistema che permette al creditore di avere la sicurezza che il pagamento di quanto dovuto avverrà anche se ci fossero dei problemi di inadempienza.

Esistono varie tipologie di garanzie finanziarie, e il loro uso è decisamente molto diffuso. Si va dai semplici prestiti agli appalti pubblici, senza dimenticare operazioni commerciali e investimenti di diverso genere.

In questo articolo troverete tutte le informazioni relative a questo argomento.

Garanzie reali, personali e bancarie

Come abbiamo già detto esistono vari tipi di garanzie finanziarie. Le più semplici e note sono probabilmente le garanzie reali, con le quali il debitore impegna delle proprietà immobiliari o degli oggetti. Nel primo caso si parla di ipoteca: l’effettiva restituzione del prestito è garantita proprio dalla presenza di tali beni immobili. Nel secondo caso ci si riferisce invece ai pegni, beni mobili che possono essere affidati al creditore, che avrà il diritto di venderli qualora ci fosse una inadempienza.

Coinvolgendo invece una terza parte, oltre al debitore e al creditore, si entra nel mondo delle garanzie personali. Di questa tipologia di garanzie la più usata è la fideiussione. In questa situazione un terzo elemento, noto proprio come fideiussore, fa da garante, e si occupa di risarcire il debito in caso di inadempienza.

Infine, esistono le garanzie bancarie, dove è la banca stessa a garantire il pagamento al creditore. Si tratta di garanzie molto utilizzate nel mondo delle imprese, come ad esempio il sistema noto come “lettera di credito”.

Le cauzioni assicurative

Approfondendo il tema delle garanzie finanziarie si incontrano le cosiddette “cauzioni assicurative”. Di cosa si tratta esattamente?

Fanno ugualmente parte del mondo delle garanzie finanziarie, ma sono strettamente legate al settore delle gare d’appalto. E infatti possiamo notare fin da subito che le cauzioni assicurative vedono tre elementi in gioco: l’ente appaltante, chi presenta il progetto per la gara d’appalto e l’agenzia di assicurazioni.

Le cauzioni assicurative servono per risarcire l’ente appaltante sia se chi ha presentato il progetto decide di non firmare il contratto, sia se il lavoro non viene portato a termine come previsto dal contratto stesso.

Perché le garanzie finanziarie sono utili e vantaggiose

Le garanzie finanziarie sono di grande utilità sia per le aziende che per i privati, e il motivo è molto semplice: rendono più agevole il sistema relativo ai prestiti. Il creditore sa che in caso di problemi potrà comunque essere risarcito in qualche modo. Ciò lo rende più propenso a concedere al debitore ciò che sta chiedendo, come ad esempio un prestito ingente.

Fornire delle sicurezze può essere decisamente molto utile per il debitore, perché può accedere a forme di debito con interessi più bassi, visto che per i creditori rappresentano un rischio minore di inadempienza.

Dal punto di vista imprenditoriale non va sottovalutato l’impatto che delle garanzie di questo tipo possono avere sulla realizzazione di rapporti tra varie realtà. Poter offrire delle sicurezze consente di accedere a operazioni commerciali che potrebbero essere fuori dalla propria portata.