La squadra dei vigili del fuoco di Saluzzo è intervenuti pochi minuti fa in corso 4 Novembre a Saluzzo per un incidente stradale.

Un'autovettura coinvolta, si è ribaltata su se stessa, al lavoro per la messa in sicurezza della autovettura.

Il conducente è stato affidato al personale sanitario del 118 presente sul posto che ha provveduto a trasportarlo in ospedale a Savigliano in codice giallo per controlli.

Si segnalo possibili rallentamenti alla viabilità.