"Val Maira Insieme": un progetto di vicinanza umana dedicato agli ultrasessantacinquenni

Accadono cose belle a Dronero e protagonista è la vicinanza umana. Il racconto arriva dagli operatori di “Val Maira Insieme”, un importante progetto rivolto alla popolazione ultra sessantacinquenne del territorio.

Il tutto nasce dall'impegno e dalla volontà di chi quotidianamente opera nella residenzialità, per promuovere un nuovo modello di welfare locale in cui si ha maggiore integrazione tra i vari soggetti del territorio che si occupano del ben-essere degli anziani.

“Adesso che ogni lunedì mattina portiamo gli ospiti della casa di riposo prima al bar poi al mercato - raccontano gli operatori del progetto - abbiamo notato una cosa bellissima, che non e così scontata e ci fa sentire parte di una comunità: le persone che incontriamo ci dimostrano il loro affetto. Oltre a fermarci a salutarci, spesso qualcuno ci dà due soldini dicendo ‘Vi offro io colazione con piacere!’ o il fruttivendolo ci regala il più delle volte la frutta che volevamo comprare.”

Il progetto “Val Maira Insieme” vede l’importante collaborazione fra quattro strutture presenti sul territorio: la casa di riposo “Opere Pie Droneresi” di Dronero, la struttura “Don Grassino di San Damiano Macra, la “Alessandro Riberi” di Stroppo e l’Ospedale San Camillo di Dronero.

Personale e volontari operano in sinergia con grande competenza e professionalità al fine di garantire alle persone anziane un’adeguata assistenza, ma anche di sentirsi ancora partecipi della vita della comunità con molteplici sono infatti le iniziative organizzate.

L’intera popolazione viene spesso coinvolta, dimostrandosi sempre molto attenta e solidale. Lo scorso 21 giugno, per esempio, nell’ambito del progetto “Val Maira Insieme”, l’ATS (associazione territoriale di scopo) in collaborazione con la Parrocchia SS Andrea e Ponzio, ha organizzato l’iniziativa “Aperitivo in terrazza”, piacevole momento conviviale presso il Caffè Dragonero in cui sono stati raccolti quasi 285€ a favore delle case di riposo del territorio.

Una sensibilità da parte di molte persone che trova spazio anche nei quotidiani gesti, proprio come quelli raccontati: “Era importante dirlo,oltre per ringraziarvi tutti, per dirvi che ci fa piacere che abbiate un pensiero attento e premuroso per i nostri ospiti che spesso nella società vengono messi da parte. Ci sentiamo accolti a parte della comunità. Grazie, Dronero!”