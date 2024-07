Saluzzo, il sindaco Demaria nomina i consiglieri delle fondazioni "Amleto Bertoni" e "Apm"

Nei giorni scorsi, con decreto, il sindaco di Saluzzo Franco Demaria ha nominato i consigli di amministrazione della Fondazione “Amleto Bertoni” e della Fondazione “Apm”. Si completa, così, la squadra allargata che governerà Saluzzo con posti non solo in Consiglio

comunale, ma anche in numerosi altri enti e soggetti collegati al Comune stesso e all'Amministrazione civica.



Nel cda della "Bertoni" sono stati chiamati dal sindaco, ed hanno accettato l’incarico, Chiara Canavese, Chiara Pirito, Carlo Allemano, Alberto Anelli, Simone Cerato, Stefano Occelli e Simone Bergalla. A questi consiglieri si uniscono i rappresentanti degli enti e associazioni: Giovanni Bonardo (Confagricoltura), Mario Aigotti (Confartigianato) Giorgio Pelissero (Confcommercio), Walter Borretta (Camera di commercio).



Il consiglio di amministrazione dell'"Apm" sarà formato, invece, da Mariagrazia Costa, Carlotta Giordano Diego Ponzo, Mattia Giusiano e Carlo Ravazzi.



Nei prossimi giorni i neonati consigli si riuniranno per eleggere al proprio interno i presidenti.



"L'amministrazione di una città come Saluzzo - dice il sindaco Demaria - è portata avanti tramite una macchina complessa che comprende il Comune, ma non solo. Le nostre due fondazioni sono le braccia operative, mi si passi la metafora, del Comune. Ringrazio tutti coloro che hanno dato la disponibilità per questo servizio alla comunità saluzzese, un impegno che dopo le spending review degli anni scorsi deve essere completamente gratuito. Abbiamo cercato il giusto mix fra età, bagaglio di esperienza, genere. Saluzzesi che dedicano tempo ed energie, gratuitamente, per tutta la comunità. E' questo lo spirito che ci piace e con cui vogliamo portare avanti la crescita e il rinnovamento a Saluzzo".