Crollo parziale del muro dell'ex fabbrica Bertoni a Saluzzo: un pezzo di storia a rischio

Un altro pezzo di storia di Saluzzo rischia di andare in frantumi. Stamattina, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Griselda, allarmati da un residente, per il distacco parziale del muro e di tegole dal tetto dell’ex fabbrica di mobili d’arte Amleto Bertoni.

L’edificio, di origini medievali, ha ospitato per quasi un secolo una delle realtà produttive più importanti della città, trasformando Saluzzo nella patria del mobile d’arte. Chiuso da circa vent’anni, versa in uno stato di grave degrado, nonostante i tentativi di messa in sicurezza con sbarramenti alle porte e finestre.

L’episodio di oggi, purtroppo, non è isolato. Qualche tempo fa, alcune tegole erano già cadute su via Griselda, sollevando le prime preoccupazioni sulla stabilità dell’edificio.

La strada, del centro storico, frequentata oltre che dai residenti anche da passanti, turisti e nel periodo scolastico studenti del vicino Cnos, è stata prontamente messa in sicurezza dai vigili del fuoco.

L’ex fabbrica Bertoni, di proprietà della “Mondino costruzioni”, rappresenta un patrimonio storico e culturale inestimabile per la città.

Nel 2019, in occasione del centenario dalla sua fondazione, una parte dell’edificio era stata riaperta al pubblico in occasione della mostra “Start”, offrendo uno scorcio sulle antiche maestranze e sulle tecniche di lavorazione del legno.

Al momento sul posto ci sono le autorità competenti assieme alla polizia municipale di Saluzzo e i vigili del fuoco che stanno verificando la staticità dell’edificio.

L’abbandono e il degrado in cui versa la struttura suscitano preoccupazione tra i cittadini.

Si levano sempre più voci da parte dei cittadini che chiedono un intervento urgente per salvare questo pezzo di storia e riqualificare l’area.