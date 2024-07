Ferrero continua lo shopping negli Usa con i biscotti "Nonni's Bakery"

Ferrero continua la sua espansione "a stelle e strisce". In un'importante operazione commerciale, la Cth Invest, società collegata alla multinazionale albese, ha annunciato oggi l'accordo per l'acquisizione di Nonni’s Bakery da Vestar Capital Partners, un rinomato fondo statunitense.



Fondata nel 1988, Nonni’s Bakery si distingue per la produzione di biscotti artigianali premium e prodotti da forno, con una specializzazione in biscotti al cioccolato e biscotti tipo “Cantuccini”. Oltre ai suoi celebri biscotti, il portafoglio di Nonni’s Bakery è molto variegato e apprezzato.

Con una profonda esperienza nei biscotti premium radicata nella sua eredità italiana, Nonni’s Bakery è diventata un'azienda leader nel mercato statunitense. Con sede a Wexford, Pennsylvania, la società gestisce quattro stabilimenti di produzione e impiega circa 350 dipendenti.



L'operazione proposta dovrebbe concludersi nei prossimi mesi, soggetta alle consuete condizioni di chiusura. Questa acquisizione rafforzerebbe la presenza della Ferrero in Nord America e contribuirebbe alla sua crescita nel settore dei prodotti dolciari confezionati a livello globale.



A portare a termine l'acquisizione come detto è Cth Invest, holding belga collegata alla Ferrero e che opera come veicolo strategico per l'espansione e la diversificazione della multinazionale albese, focalizzandosi soprattutto sui settori dei biscotti e delle caramelle.

Al suo interno, la holding comprende aziende come la Ferrara Candy Company negli Stati Uniti, il ramo cioccolato e snack di Nestlé, Jelly Belly, le britanniche Fox's Biscuits e Burton's Biscuit, la danese Kelsen, Delacre in Belgio, Dori Alimentos in Brasile e la francese Michel et Augustin.