Pepe Unchained ($Pepu) supera i 6 milioni di dollari in prevendita

Sono bastate poche ore e il lavoro di una community entusiasta per portare Pepe Unchained da 5 a 6 milioni raccolti in prevendita in una manciata di giorni. Dopo l’attentato subito, il candidato alla presidenza, nonché ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è espresso apertamente a favore delle criptovalute. L’hype su BTC di conseguenza è aumentato e come quasi sempre succede, ha fatto da traino all’intero mercato delle cryptovalute. Tra queste stanno giocando decisamente un ruolo da protagonista le meme coin, la cui attuale capitalizzazione di mercato secondo CoinGecko è di oltre 55 miliardi e 200 milioni di dollari, con un volume di transazioni nelle ultime 24h di più di 4 miliardi e 700 milioni.

Pepe Unchained è un progetto rivoluzionario che se avrà successo potrebbe rivoluzionare e apportare benefici a tutte le meme coin. L’idea è infatti quella di lanciare una propria blockchain Layer2, alternativa a Ethereum, ambiente ideale per le meme coin perché offre una maggiore scalabilità e maggiore velocità (secondo il whitepaper fino a 100 volte più veloce di ETH) e costi di transazione più economici. Ben due audit sono intervenuti a legittimare il progetto e a verificare i contratti, quello di Coinsult e quello di SolidProof.

Punti di forza di Pepe Unchained

Lo storytelling che permea il progetto di Pepe Unchained è la liberazione e della “rana” di Pepe dalle catene di Ethereum, che acquista maggiore flessibilità e velocità viaggiando sulla propria chain con $PEPU che diventa il token di utilità. Le ricompense di staking raddoppiano e l’attuale APY è del 309%.

La distribuzione delle ricompense in token $PEPU avverrà al ritmo di 608,82 token $PEPU per blocco ETH. Queste ricompense saranno erogate nell'arco di 2 anni e potranno essere riscosse una volta che la richiesta verrà attivata. Oltre 517 milioni di token sono già stati messi in staking. La prevendita come indicato nel titolo ha superato i 6 milioni e 200 mila dollari con il prezzo del singolo token che risulta ancora molto appetibile a $ 0.0087693 e con poco più di 40 ore prima che il prezzo aumenti. Alcuni tra i più famosi influencer inseriscono Pepe Unchained tra i progetti più interessanti del momento come CryptoCuriosi.

Il seguito della community

Il progetto di Pepe Unchained sfrutta senza dubbio l’attrattiva di Pepe, una meme coin ormai tra le più affermate e che si trova al venticinquesimo posto nella classifica delle migliori criptovalute per capitalizzazione di mercato di CoinGecko. Grazie ad una attenta tokenomica che dedica il 20% al marketing e alle campagne social, l’account di X del progetto sfiora i 9000 follower e il canale Telegram oltre 4100 iscritti.

La tokenomica è strutturata in modo da incentivare lo staking e premiare i sostenitori con il doppio delle ricompense, infatti a fronte del 20% dei token dedicati alla prevendita, ben il 30% della fornitura totale di 8 miliardi di token, viene destinata alle ricompense di staking. Per il restante 30% i token vengono divisi equamente tra lo sviluppo della Rete Layer 2 (che rappresenta il vero e proprio fulcro del progetto), il finanziamento del progetto e il pool di liquidità per gli exchange decentralizzati.

La roadmap

La Roadmap è strutturata in tre fasi che partono da un primo sviluppo della Layer2, in cui il progetto viene strutturato e in cui vengono effettuati gli audit di controllo dello smart contract. Prosegue poi con la Coin Eruption, cioè l’attuale fase di prevendita che prevede l’adozione in massa del token $PEPU favorita dallo sviluppo dei social. Si conclude con l’ultima fase che è lo sviluppo dell’intero ecosistema.

Come comprare $PEPU

Per acquistare $PEPU è necessario configurare un cryptowallet compatibile come Metamask, fruibile facilmente sia da dispositivo mobile che da PC. È necessario a questo punto ricaricare il wallet con le criptovalute da scambiare con $PEPU, come ETH e USDT, in quantità sufficiente per coprire le gas fee. Per ogni ETH si riceveranno 365.060 token $PEPU, mentre per ogni token USDT si riceveranno 114 $PEPU. In alternativa è possibile acquistare anche con carta di debito/credito.

