Ciclismo: Viglione e Pillon campioni nazionali cronocoppie "Lui&Lei"

Nel weekend di sabato 27 e domenica 28 luglio è andata in scena a Molassana (Ge), sul classico circuito di Via Pedullà e Adamoli, interamente chiuso al traffico, “La Grande Crono di Genova”, ottimamente organizzata dall’Acsi Ciclismo Liguria.

L’importante rassegna si è aperta il sabato con la cronometro individuale, valida come campionato regionale di specialità, dove si è imposto il piacentino Paolo Molinaroli sui liguri Davi e Balzarini e hanno primeggiato nelle loro rispettive categorie, riscaldandosi per la prova del giorno dopo, anche i due alfieri del G.S. Passatore di Cuneo, il monregalese Leonardo Viglione, reduce da un infortunio domestico ad inizio mese, e Monica Viale tra le Donne C.

Nella giornata di domenica la prestigiosa manifestazione genovese è poi entrata nel vivo assegnando i titoli nazionali Acsi nelle varie categorie di cronocoppie e cronosquadre, tra cui quello nella Lui&Lei, prova affrontata da un uomo e una donna insieme, e in questa specialità a conquistare la desiderata maglia tricolore sono stati lo stesso Viglione con la sua compagna di vita e di team Liliana Pillon.



I due promessi sposi del G.S. Passatore di Cuneo, protagonisti già da quasi due anni nelle rispettive classifiche maschili e femminili dei più blasonati circuiti mediofondistici italiani, si sono infatti lanciati per la prima volta in questa sfida facendo valere le loro notevoli doti atletiche e la loro splendida affinità di coppia e si sono imposti su coppie collaudate e attrezzate centrando subito il traguardo più ambito.

La Pillon, dopo la prova con il fidanzato, si è poi cimentata anche nella cronocoppie femminile, vinta in assoluto da Elisa Parracone e Silvia Milone, riuscendo a vincere insieme alla veterana compagna di squadra Viale anche nella fascia più alta d’età, cogliendo così nella stessa giornata le sue due prime maglie tricolori che nel palmares personale di Viglione, invece, sono diventate 18 (9 mediofondo, 3 cronoindividuale, 2 montagna, 2 cronosquadre, 1 strada, 1 cronocoppie).

E’ stato davvero un titolo meritato per i due innamorati ciclisti, vincitori quest’anno già della Coppa Piemonte e dell’Ale’ Adriatico, che ora per fine stagione sono sempre più proiettati a laurearsi campioni nazionali anche nelle mediofondo continuando a scrivere bellissime pagine della loro storia d’amore e sport, espressa sui pedali a Genova con grande passione e sintonia.