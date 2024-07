Accoltella uomo in un bar di Fossano, 44enne finisce in carcere con l’accusa di tentato omicidio

Nella serata del 23 luglio i Carabinieri del N.O.R. – Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Fossano, coadiuvati dai colleghi della stazione di Centallo, hanno arrestato in flagranza un 44enne albanese (regolare in Italia e già noto alle Forze dell’Ordine) per reati di tentato omicidio e porto ingiustificato di armi od oggetti atti a offendere.



L’arrestato è sospettato di essere l’uomo che presso un bar di Fossano ha accoltellato un connazionale all’addome a seguito di diverbio insorto per futili motivi.



Quella sera intorno alle ore 21, ricevuta la segnalazione di una lite in atto nei pressi di un locale fossanese e di un ferito grave, i militari sono intervenuti prontamente sul posto trovando una persona seduta su una sedia che si comprimeva l’addome per fermare un’emorragia. Preliminari informazioni acquisite da testimoni oculari hanno consentito ai militari di ricostruire rapidamente la dinamica degli avvenimenti: pochi minuti prima vi era stata una colluttazione tra il ferito e un altro uomo, che dopo essersi allontanato per qualche minuto sarebbe tornato e avrebbe accoltellato l’avversario al fianco sinistro, fuggendo poi a bordo della propria autovettura.



Apprese queste informazioni sono state attivate ricerche capillari su tutto il territorio, che hanno permesso ai carabinieri della Sezione Radiomobile e ai colleghi della stazione di Centallo di rintracciare il sospettato nel giro di pochi minuti, ancora a bordo della propria autovettura. Le successive attività di perquisizione personale e veicolare hanno consentito ai militari di rinvenire, sul tappetino lato passeggero, un coltello da cucina di grosse dimensioni ancora sporco di sangue nonché altri due coltelli da cucina di varia grandezza, occultati rispettivamente dietro il sedile destro e nel vano portaoggetti della portiera lato conducente.



Nel frattempo la vittima era stata soccorsa e trasportata da personale sanitario del 118 presso l’ospedale di Savigliano, ove è stata ricoverata in prognosi riservata, ma non in pericolo di vita.



Sebbene i Carabinieri della compagnia di Fossano abbiano raccolto numerosi elementi indizianti a carico del fermato, per il quale il GIP ha convalidato l’arresto e ha disposto la misura restrittiva della custodia cautelare in carcere, questi resta da considerarsi innocente sino al momento dell’emanazione di una sentenza definitiva di condanna.