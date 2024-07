Quali lavori si sono sviluppati con l’evoluzione di internet?

Il mondo del lavoro, dalla nascita di internet, è notevolmente cambiato e questo cambiamento è sotto gli occhi di chiunque. Nuove opportunità e nuove professioni sono emerse da questo villaggio virtuale in cui siamo totalmente immersi giorno dopo giorno.

Perché internet ha cambiato il mondo del lavoro

La prima osservazione che verrebbe da fare, mentre ci si chiede come internet ha cambiato il mondo del lavoro, riguarda proprio il fatto che oggi, per trovare lavoro, si cerca su internet. Sembra ma un paradosso ma di fatto, negli ultimi decenni internet è esploso cambiando totalmente il modo in cui ci comportiamo, parliamo, e persino lavoriamo. Questo per un motivo molto semplice: con internet si è dato vita a tutta una serie di competenze, lavori e business che prima neanche esistevano. Inoltre grazie ad internet sono nate delle nuove figure professionali ed altre sono completamente cambiate.

In primis la nascita degli e-commerce che all’inizio sembravano una vera utopia ma che oggi rappresentano il vero sostentamento di quasi tutte le aziende. Uno dei maggiori vantaggi del commercio online è senza dubbio la sua efficienza oltre al fatto che ha dato vita ad una schiera di lavoratori che si occupano di curare ogni aspetto del commercio virtuale.

Un altro settore che ha visto grande sviluppo e grandi possibilità di carriera è quello legato alla pubblicità online praticata attraverso annunci via mail, Search Engine marketing, social media marketing e così via. Tutti settori che oggi sono in continua ricerca di figure da inserire in organico con specializzazioni sempre diverse.

Le professioni più richieste

Tra le altre professioni più richieste, quelle che riguardano anche i device come gli sviluppatori di applicazioni e gli ingegneri del software. I primi creano soluzioni che sono spesso focalizzate al mercato mobile. Del resto ogni giorno ci affidiamo sempre più alle app, prediligendole spesso agli stessi siti web. Gli ingegneri del software invece, si occupano di rendere i programmi migliori, più performanti e veloci ma anche più attraenti. Altre nuove professioni sono quelle che riguardano la pubblicità o l’ottimizzazione dei motori di ricerca. Molto importante per una azienda è infatti la visibilità ed anche la facilità con cui essa è trovata nel mare immenso del web. Il SEO in sostanza ottimizza la presenza di una azienda sul web e ne massimizza il posizionamento nei risultati di ricerca online.

Ma internet ha migliorato e di molto anche tutto ciò che riguarda lo scheletro del web stesso. Figure molto richieste sono infatti gli sviluppatori web, cioè coloro che collegano un fornitore di servizi ai browser web. Questi professionisti consentono alle aziende di ricavarsi una propria fetta di mercato ed utenza nel mondo del web. A loro si affiancano i Data Miner o Data Scientist che si occupano di trovare modelli per influenzare le vendite. Figure professionali che possono fare davvero la differenza se dotate di grande estro e creatività.

Modi alternativi per guadagnare online

Conclusioni

L’evoluzione di internet ha segnato traguardi storici in ogni settore. Nell’ambito del lavoro ha letteralmente cambiato la prossemica delle figure professionali, favorendo lo sviluppo di opportunità lavorative sorprendenti. Non solo in termini professionali ma anche di guadagno. A partire dalle professioni legate al campo della tecnologia, fino a quelle collegate al piazzamento sui motori di ricerca o sui social media: internet ha aperto le porte a delle possibilità di guadagno fino a qualche decennio fa, inimmaginabili. A questo si aggiunge anche la possibilità di guadagnare con metodi legali ed alternativi, divertendosi nelle piattaforme di casinò online. Insomma, esistono davvero infiniti modi sul web per capitalizzare il tuo potenziale. Quello che serve è solo saper sfruttare le risorse a tue disposizione e costruire la tua vera opportunità nel mondo digitale. Potrà essere una esperienza nuova, non avere paura: internet è croce e delizia della novità ma sa lasciare a bocca aperta anche i più scettici.