Crescono i risparmi nella Granda: +14%, ma calano i depositi. Cuneesi sempre più orientati verso investimenti finanziari

Nel 2024 i cittadini della provincia di Cuneo hanno aumentato il proprio risparmio pro capite del 14%, raggiungendo 54.558 euro. Lo attestano i dati elaborati da Fabi e Withub su base Banca d’Italia e Istat, aggiornati al 31 dicembre 2024. Ma la vera novità riguarda la composizione di questi risparmi: per la prima volta, gli investimenti superano i depositi.

Il totale dei risparmi complessivi sul territorio cuneese ha toccato i 31,7 miliardi di euro, mentre i depositi bancari, che tradizionalmente rappresentano la voce più prudente della finanza familiare, sono calati del 4,7%, fermandosi a 13,9 miliardi di euro (pari a 23.874 euro pro capite). Aumenta invece in modo deciso la fiducia verso strumenti più articolati, come fondi comuni, azioni e titoli di Stato, che raggiungono i 17,8 miliardi complessivi (pari a 30.684 euro pro capite), con un aumento del 35% rispetto al 2022.

La quota di investimenti sul totale dei risparmi raggiunge così il 56,2%, piazzando la provincia di Cuneo al sedicesimo posto in Italia per propensione finanziaria. Un segnale chiaro: i cuneesi, pur restando prudenti, cercano nuove forme di rendimento, complice anche un contesto di aumento dei tassi d’interesse, inflazione e volatilità dei mercati.

“Si tratta di un’evoluzione significativa nel comportamento economico delle famiglie”, spiegano gli analisti. “Se da un lato scende la liquidità disponibile in banca, dall’altro cresce la fiducia nella gestione del risparmio tramite strumenti più complessi, indice di una maggiore consapevolezza finanziaria.”

Panoramica nazionale e piemontese

A livello nazionale, il 2024 ha registrato un andamento analogo. Il risparmio medio pro capite in Italia si è attestato intorno ai 51.000 euro, con una crescita diffusa, ma disomogenea. Crescono ovunque gli investimenti, mentre i depositi sono in calo in oltre il 70% delle province, a conferma di una trasformazione nel rapporto tra cittadini e risparmio.

Nel Piemonte, i risparmi pro capite sono in linea con il dato cuneese, oscillando tra 51.000 e 54.000 euro a seconda della provincia. Anche qui, la tendenza è netta: si investe di più, si lascia meno in banca. In particolare, Torino, Cuneo e Novara si distinguono per volumi complessivi e tendenza positiva, contribuendo a collocare la regione tra quelle con maggior dinamismo finanziario nel Nord-Ovest, seppur ancora distante dai livelli di Lombardia e Trentino-Alto Adige.