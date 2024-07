In fiamme cabina primaria dell'Enel a Savigliano

Si sono protratte per alcune ore le operazioni per spegnere le fiamme che hanno interessato una cabina primaria dell'Enel, nel comune di Savigliano, nella zona tra via San Giacomo e strada Collarea.

L'incendio si è sviluppato probabilmente a una perdita di acido da un polo della cabina. Le fiamme hanno poi sviluppato diversi focolai attorno alla struttura.

L'allarme è scattato verso le 23.30 di ieri, martedì 30 luglio, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco insieme ai tecnici Enel per lo spegimento dell'incendio e la messa in sicurezza dell'area. Le operazioni si sono protratte fino alle 2 di questa mattina.