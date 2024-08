Il CEC e San Germano Iren portano la raccolta differenziata dell'organico in valle Grana e Maira

Il Consorzio Ecologico Cuneese e San Germano Iren comunicano l’attivazione di un nuovo servizio di raccolta differenziata dell’organico nei comuni della Valle Grana (Castelmagno, Montemale di Cuneo, Monterosso Grana, Pradleves, Valgrana) e della Valle Maira (Acceglio, Canosio, Cartignano, Celle di Macra, Elva, Macra, Marmora, Prazzo, San Damiano Macra, Stroppo) oltre che nel comune di Villar San Costanzo.

Il posizionamento di nuovi cassonetti stradali

Sono quindi in fase di posizionamento, presso i comuni elencati, dei nuovi cassonetti di color grigio scuro e dal coperchio marrone accanto alle altre raccolte differenziate già presenti. La raccolta dei rifiuti organici sarà subito attiva e le utenze potranno effettuarla utilizzando esclusivamente sacchetti compostabili (non in plastica).



Dal 19 agosto, tutte le utenze potranno rivolgersi presso il proprio comune per ottenere anche una fornitura annuale di sacchetti in carta compostabili adatti al nuovo tipo di raccolta. Nelle prossime settimane verrà poi attivata una campagna informativa puntuale con la distribuzione di materiali specifici.

Cosa si deve raccogliere

Vanno inseriti nell’organico scarti di cucina in genere, avanzi di cibo, scarti di verdura e di frutta, pane vecchio, fondi di caffè, filtri di tè, carta assorbente da cucina, alimenti avariati cotti e crudi, gusci d’uovo, fiori recisi piante domestiche (senza pane di terra).

Cosa non si deve raccogliere

Non vanno nell’organico tutti gli altri rifiuti oggetto di raccolta differenziata (carta, plastica, vetro, legno ecc.), lettiere degli animali, pannolini, assorbenti, grassi ed oli, tessuti, sacchetti di plastica, sfalci, potature, terra.

Aumento della raccolta differenziata

Intercettando anche la frazione umida, grazie alla collaborazione dei cittadini e dei residenti delle seconde case, l’obiettivo è quello di migliorare le performance di raccolta differenziata generali e portare al riciclo il più possibile un tipo di rifiuto che pesa molto nella produzione totale dei comuni.



A tal proposito infatti, per ridurre il volume totale dei rifiuti, resta sempre possibile continuare a praticare (o iniziare) l’auto-compostaggio domestico.

I canali del C.E.C. per le informazioni

Intanto, per altri dubbi su come effettuare la raccolta dell’organico in modo preciso e per tutte le informazioni sui servizi si può sempre consultare la app IrenAmbiente, telefonare al Numero Verde del C.E.C. 800-65.43.00, o consultare i siti cec-cuneo.it o cecrifiuti.it, oltre che rimanere aggiornati con i canali social Telegram e Facebook “CEC Rifiuti”.