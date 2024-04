Cuneo e la ciclabile verso Beinette: “Sì, ma prima troviamo le risorse”

L’intenzione c’è ma, attualmente, i bandi a cui partecipare per coprire i costi latitano: se ne riparlerà in futuro. Così l’assessore di Cuneo Luca Pellegrino ha risposto, in Consiglio comunale, all’interpellanza presentata dagli Indipendenti e incentrata sulla proposta di realizzazione di una pista ciclabile tra il territorio comunale del capoluogo e la vicina Beinette.

Una ciclabile per decongestionare il traffico della provinciale



“L’utilizzo della bicicletta nell’ottica della promozione della mobilità sostenibile è ormai fattore sempre più strategico, nel nostro territorio e alcune recenti notizie come la presentazione della ciclabile tra Altipiano e Madonna dell’Olmo, quella tra Altipiano e Borgo San Giuseppe e l’intenzione di partecipare al bando ‘Piemonte in Bici’ assieme ai Comuni di Cervasca, Busca e Tarantasca per la realizzazione di percorsi turistici e casa-lavoro ne sono la prova” ha detto Paolo Armellini.



“Perché non lavorare anche con Beinette, che con 842.000 euro di costo ha già costruito una pista ciclabile di circa un chilometro e mezzo verso il capoluogo – ha aggiunto l’Indipendente - . Mettiamo a progetto, in bilancio, la prosecuzione di questa ciclabile: la provinciale contestuale è una delle più trafficate, una ciclabile servirebbe come sfogo”.



Una posizione, quella espressa da Armellini, che ha trovato anche il riscontro dei colleghi di minoranza Franco Civallero (FI) e Claudio Bongiovanni (Cuneo Mia).

“Costi proibitivi, si parlerebbe di due o tre milioni”

La risposta, come detto, all’assessore Pellegrino. “Più volte abbiamo sottolineato come, dopo il lavoro sull’Altipiano e sul centro della città, ora l’attenzione del settore mobilità si stia spostando a raggiera verso le frazioni. Stiamo lavorando sull’intera zona dell’Oltregesso con tutta una serie di studi, in attesa di bandi futuri a cui poter partecipare”.



“Assicuriamo i consiglieri che il tema è attenzionato ma il problema vero è che da Borgo Gesso al villaggio Colombero ci sono oltre tre chilometri e mezzo, e costruire una ciclabile costa tra i 500 e gli 800 euro al metro lineare. Sarebbe immaginabile quindi una spesa totale che si aggiri tra i due e i tre milioni di euro – ha aggiunto Pellegrino - . Anche Beinette, per arrivare fino a Magazzino Mary, ha utilizzato via Vecchia di Cuneo e poi realizzato la ciclabile sulla provinciale”.