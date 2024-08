Novità nel settore della stampa 3D ? Scopriamo come avanza la tecnologia

La stampa 3D è una tecnologia che nasce come visionaria. Questo perché, un po’ come per la maggior parte delle invenzioni, si è rivelato necessario prima di tutto immaginarla.

Un processo simile a quello che ha portato all’introduzione di altre innovazioni che hanno fatto la storia: dall’automobile al computer, passando per il cellulare, l’aeroplano, persino la ruota, per citare un esempio ancora più antico.

Il primo a dare voce all’idea è stato uno scrittore: parliamo di Murray Leinster, uno dei Maestri della fantascienza. Correva l’anno 1945. L’autore del primo brevetto è un altro americano, l’ingegnere e imprenditore Chuck Hull. Erano gli inizi degli anni Ottanta quando introduceva la stereolitografia o SLA.

Nel 2024 la stampa 3D compie più di quarant’anni. Si conferma una tecnologia fortemente innovativa, capace di stare costantemente sulla cresta dell’onda grazie all’impulso della digitalizzazione.

In questo approfondimento vi raccontiamo qualcosa di più sulle novità più interessanti del settore ma non ci sono dubbi: ulteriori sviluppi sono previsti per il futuro.

Il plus di un servizio di stampa online

HP, multinazionale leader nel settore dell’informatica e nel comparto hardware in particolare, ha previsto per il 2024 significativi progressi tecnologici, specialmente per quanto concerne la stampa 3D.

Utopia o realtà? Certamente la seconda. Lo conferma il fatto che attualmente è possibile avvalersi di un stampa 3D online di eccellenza sia per quanto concerne la produzione che la prototipazione, con una qualità conforme alle specifiche dell’ambito di riferimento e una spiccata personalizzazione.

Qualcosa di impensabile all’inizio degli anni Duemila, quando il contatto con le aziende specializzate in stampa tridimensionale avveniva soprattutto per passaparola.

La diffusione di portali specializzati rappresenta una svolta degna di nota, dando valore a imprese di altissimo livello che però non sempre detengono la medesima visibilità di nomi come HP. Il tutto a fronte di una riduzione dei costi e delle tempistiche, assicurando un risultato monitorato in tutte le parti della filiera.

Stampa 3D e lavorazioni CNC: tecnologie che vanno di pari passo

I progressi più significativi sono spesso frutto della combinazione di soluzioni che possono sembrare all’opposto, ma che se abbinate permettono di ottenere un risultato superlativo, grazie all’unione dei benefici di entrambe.

Lo dimostra un trend che viene ormai esplorato da vari anni e che sta regalando frutti inaspettati. Parliamo della combinazione tra lavorazioni CNC e stampanti tridimensionali, storicamente agli antipodi e adesso, invece, più vicine che mai.

Se i macchinari CNC funzionano per sottrazione, conseguendo un oggetto attraverso la rimozione di porzioni di materiale, la stampa 3D è una tecnica di produzione additiva: impiega soltanto la quantità di materia strettamente prima necessaria, procedendo per stratificazione.

La differenza tra le due soluzioni è quindi di matrice tecnologica e dà luogo a standard differenti in termini di precisione, geometria e persino output.

Il connubio è quanto mai interessante anche perché oggi, non diversamente che per la stampa 3D, è possibile avvalersi di un servizio di lavorazioni CNC online, ottimizzando il processo da remoto.

Nel concreto, il valore aggiunto di tale attualizzazione risiede in una customizzazione di massa che presenta standard precisi di produzione, limitando gli sprechi del materiale e garantendo una personalizzazione ai massimi livelli in tutte le fasi della filiera.

I settori che stanno adottando maggiormente la nuova tecnologia

Storicamente la stampa tridimensionale è stata utilizzata soprattutto in ambiti quali produzione industriale, automazione, difesa e comparto militare, settore aerospaziale. A essi negli ultimi anni se ne stanno aggiungendo diversi altri, complice il fatto che la nuova tecnologia si presta alla produzione e alla prototipazione di soluzioni finite.

In un periodo di incertezza economica, politica e sociale come quello odierno, le innovazioni della stampa 3D si rivelano quanto mai interessanti per garantire una gestione ottimale della supply chain. Questo grazie al contenimento esponenziale dei costi, un fattore che va di pari passo alla riduzione delle tempistiche.

Ciò consente alle imprese di rispondere prontamente agli sviluppi del mercato, relazionandosi al meglio con picchi improvvisi e cambi di tendenza, senza dover predisporre stock importanti di merce come accade nella produzione di massa. Il tutto apportando investimenti in cui qualità, quantità, management e innovazione vanno di pari passo.

Tutti i passaggi in un’unica filiera

La novità forse più interessante nel panorama della stampa tridimensionale - e che racchiude le altre che abbiamo analizzato poc’anzi - è rappresentata dall’integrazione di progettazione, simulazione e produzione. Qualcosa che risulta possibile grazie a realtà come madeinadd, in grado di trasformare le idee in realtà, complice una consulenza tecnica e di design all’insegna di eccellenza.

La piattaforma permette di avvalersi di oltre 90 materiali e finiture tra stampa 3D e CNC, affiancando il cliente in tutte le fasi: dalla prototipazione fino alla produzione. Il risultato? Un abbattimento dei tempi di sviluppo pari al 50% nonché una riduzione dei costi del 15%.

Ciò si traduce in un processo end-to-end a misura del committente, che non deve far altro che configurare a caricare il progetto. Ottiene, così, uno scenario iniziale a cui può disporre le modifiche del caso per poi ottenere un’ottimizzazione del design. Nella fase di produzione viene creata una supply chain ad hoc, con tanto di scalabilità ottimale.