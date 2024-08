A Priola una domenica di festa con le auto d’epoca

Le auto d’epoca sono pronte a regalare emozioni a Priola, grazioso paese della provincia di Cuneo.



Domenica 4 agosto è in programma il raduno delle “vecchie signore della strada” nella Granda. A organizzare l’evento è il Comune e la Pro Loco di Priola in collaborazione con il club Ruote d’Epoca Riviera dei Fiori.



Dettagliatissimo, come sempre, il programma. Tra le 8,30 e le 10 è prevista l’accoglienza, le iscrizioni e la colazione presso la Pro Loco. Quindi alle 10,15 la partenza per un giro panoramico in un altro paese che merita attenzione, Bagnasco. Prevista la visita e la visione del documentario sul “Bai do Sabre” presso l’area manifestazioni della Pro Loco di Bagnasco. Alle 13.15 si rientra a Priola col pranzo presso la Pro Loco dove la giornata proseguirà con una degustazione gastronomica accompagnata da un intrattenimento musicale. Prevista la premiazione delle vetture più belle e saranno gli stessi equipaggi a premiarsi.



Per informazioni sulla partecipazione all’evento è possibile chiamare Alice (Proloco) 320 7218859, inviare una email a prolocopriola@gmail.com o chiamare R.D’E.R.F. 370 3103102.