Cosa fare e dove andare in questo primo weekend di maggio in Granda: ecco tutti gli appuntamenti in programma

Proseguono le manifestazioni “Vinum” ad Alba e la “Sagra del Gorgonzola DOP” a Cavallermaggiore, accompagnate da molte altre sagre paesane e occasioni per amanti dell’enogastronomia e delle feste patronali.

Si moltiplicano gli eventi primaverili con protagonisti i fiori e sono ancora in programmazione alcune celebrazioni dell’80° anno dalla Liberazione.

Nel primo week end di maggio non mancano le occasioni per passeggiate nella natura, i concerti e le visite guidate in castelli, parchi, grotte e nei luoghi più iconici della provincia.

Domenica 4 maggio si rinnova l'appuntamento con la #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito nei luoghi della cultura statali ogni prima domenica del mese.

Elenco su www cultura.gov.it

Si consiglia sempre di consultare le previsioni meteo che potrebbero modificare i programmi delle manifestazioni outdoor.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.iT



CUNEO

TED X CUNEO

Sabato 3 maggio, dalle ore 14, nel Teatro Toselli si terrà la quinta edizione di TEDxCuneo, con tema "R-esistenza", un argomento che affonda le radici dell’essere individui nella Realtà, quindi Esistere, inteso come Resistere per non arrendersi, per rimanere fedeli a sé stessi e ai propri principi.

https://www.tedxcuneo.com/



CUNEO

ORTO RESISTENTE LAB

Sabato 3 maggio, alle ore 15.30 presso l’orto didattico laboratorio “Orto resistente Lab”, per famiglie con bimbi dai 5 anni in su, improntato sui principi degli ecosistemi e della Natura.

CUNEO

SHAKABUM DAY

Sabato 3 e domenica 4 maggio torna lo “Shakabum Day”, il festival di arte di strada giunto ormai alla sua quindicesima edizione. Un'ondata di attività artistiche che invaderà il centro della città, spaziando dall'arte circense alla pittura e alla musica dal vivo, con l'esibizione di talenti locali ed artisti affermati a livello internazionale La manifestazione si svolgerà in via Roma, in tutta la sua lunghezza tra piazza Galimberti e piazza Torino, e piazza Boves. In caso di maltempo la manifestazione si svolgerà in Piazza Seminario. Info: geghebabageghe@gmail.com

CUNEO

IL CIMITERO DI CUNEO

Domenica 4 maggio, alle ore 11, tour guidato dalla durata di novanta minuti alla scoperta delle opere d’arte del cimitero di Cuneo. Info: https://www.arteemusei.com/contact-us

CUNEO - BOMBONINA

FESTA DI SAN MAGNO

Sabato 3 maggio dalle 19.30 “Hamburger party” nel salone Dongi e a seguire festa della birra. Domenica 4 maggio alle 10.30 S. Messa, benedizione delle auto, pranzo con le “Raviole ‘d San Magn”.

AISONE

LE GROTTE DI AISONE

Domenica 4 maggio è in programma un'escursione archeologica e geologica alla scoperta della nuova riserva naturale del Parco delle Alpi Marittime, le grotte di Aisone. Ritrovo con la guida alle ore 14 presso la Taverna delle Grotte. Prenotazione obbligatoria. Info: 0175/46710.

ALBA

MORE THAN KIDS

Sabato 3 e domenica 4 maggio, presso la Fondazione Ferrero di Alba, sarà aperta la mostra dell’artista Valerio Berruti “More than kids” di Valerio Berruti. Orario: 10-19. Info: www.fondazioneferrero.it

ALBA

VINUM

Sabato 3 e domenica 4 maggio proseguono gli eventi di Vinum, la più grande enoteca a cielo aperto d'Italia, occasione unica per degustare i migliori vini del Piemonte.

Le produzioni d'eccellenza del territorio si presentano nel centro storico accompagnate allo Street Food ëd Langa, cibo di strada ricco di qualità e tradizione, e dal Vinum Lab, Corsi di Cucina e vari Workshop e, per i più piccoli, l’area gioco Vinum Bimbi.

Le piazze della città diventano aree di degustazione delle principali tipologie di vini prodotte nella zona: Barolo, Barbaresco, Dolcetto, Moscato, Roero Arneis e Roero, i bianchi delle Langhe, l’Asti Spumante e i vini del Monferrato, senza dimenticare Grappe e distillati del Piemonte.

Info: https://www.vinumalba.com/

ALBA

45 METRI SOPRA ALBA

Nel week end visite guidate sul campanile della Cattedrale e alla Sala del Tesoro del Museo Diocesano di Alba. Info: https://visitmudi.it/45-metri-sopra-alba-e-il-tesoro-della-cattedrale/

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 4 maggio, 20a edizione per Bacco&Orfeo, i concerti della domenica. Alle ore 11, nella Chiesa di San Giuseppe, si esibiranno Joaquin Palomares al violino e Carlos Apellaniz al pianoforte nel concerto “Serenata romantica”. Info: www.albamusicfestival.com

BENE VAGIENNA

TRE ARTISTI A PALAZZO

Aperta nel week end, presso Palazzo Lucerna di Rorà già Oreglia di Novello, la mostra “Tre Artisti a palazzo”. Il sogno parigino: fotografie di Aldo Galliano. Atmosfere: acquerelli di Teresita Terreno. Espressioni dell’anima: sculture di Sergio Unia. Ingresso libero. Info: www.amicidibene.it/

BORGO SAN DALMAZZO

DIPINGIAMO IL MUSEO

Sabato 3 e domenica 4 maggio, dalle ore 15 alle ore 18, presso il Museo dell'Abbazia di Borgo San Dalmazzo, laboratorio di disegno e pittura per ragazzi dai 9 ai 13 anni. Info: 349 46 71 167.



BORGO SAN DALMAZZO

LABORATORI MONSERRATO

Sabato 3 maggio alle ore 15 laboratorio “Mamma e figli creano insieme un terrario”. Domenica 4 maggio alle ore 15 laboratorio “Un regalo per la mamma”. Info: 346 52 67 579 - 340 25 49 768.

BRA

Domenica 4 maggio dalle ore 10 alle 17.30 a Palazzo Traversa, concorso di disegno aperto a bambini e adulti. I partecipanti potranno scegliere un soggetto all’interno delle sale espositive o farsi ispirare dall’architettura museale. Le opere saranno successivamente valutate da una giuria composta da artisti braidesi. Info: associazione “L’albero inverso” 333 40 76 01 - 0172/423880 o traversa@comune.bra.cn.it

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 4 maggio, 20a edizione per Bacco&Orfeo, i concerti della domenica. Alle 16.30, nella Chiesa di Santa Chiara, si esibiranno Joaquin Palomares al violino e Carlos Apellaniz al pianoforte nel concerto “Serenata romantica”. Info: www.albamusicfestival.com

BROSSASCO

FESTA DEL LEGNO

Domenica 4 maggio, 37a edizione della “Festa del Legno”. Il programma prevede mostre, laboratori, musica itinerante, rievocazioni storiche, spettacoli per bambini, concerti corali, visite guidate, pranzi comunitari e degustazioni. Info: www.comune.brossasco.cn.it/novita/news/152/37-5e-Festa-del-Legno

BUSCA

MACCHINE E MULINI AD ACQUA

Domenica 4 maggio, alle ore 14 presso il Parco Museo dell'Ingenio, partenza per una suggestiva passeggiata in bicicletta per riscoprire i vecchi mulini passando dal borgo Biandone e proseguendo lungo via Sette Salti in frazione San Vitale, per conoscere i siti storici legati all'acqua e al suo utilizzo. Attività gratuita, gradita la prenotazione. Info: 347 98 02 622.

BUSCA - SAN GIUSEPPE

BEER’S FEST

Sabato 3 e domenica 4 maggio festeggiamenti nella frazione San Giuseppe. Sabato “Serata Stinco”, domenica “Paella mista”. Info: 335 68 16 737 - 331 74 53 353.

CASTELDELFINO

BALCONATA DEL PUY

Sabato 3 maggio con ritrovo alle 8.30 presso la Libreria alpina, escursione guidata alla Balconata del Puy, borgate e cappelle. Info: 328 44 68 330.

CASTELLAR

FESTA DEGLI SPAVENTAPASSERI

Domenica 4 maggio comincia la 31° edizione della “Festa degli Spaventapasseri” con una serie di appuntamenti per grandi e piccini. L'evento è organizzato dall'Associazione Culturale "Lo Spaventapasseri". Info: https://www.spaventapassericastellar.it/

CASTELMAGNO

LOU SENDIC

Sabato 3 maggio, alle ore 17, presso la sede municipale si terrà la proiezione del documentario “Gianni Dematteis - Lou Sèndic”.

CASTINO

FESTA DEI FIORI

Sabato 3 e domenica 4 maggio, 31ª edizione delle “Festa dei fiori” di Castino. Dopo gli eventi del sabato con inaugurazione mostra fotografica e di scultura, camminata alla ricerca delle orchidee selvatiche, laboratori e luna park, nella giornata di domenica, alle ore 8.30 apertura ufficiale di stand enogastronomici, banco di beneficenza e luna park. Alle 9.45 “La camminata della festa dei fiori”, escursione naturalistica-turistica, con ritrovo presso il Comune. Info 348 1736169 - 339 6575703 www.terrealte.cn.it

CAVALLERMAGGIORE

SAGRA DEL GORGONZOLA DOP

Sabato 3 e domenica 4 maggio prosegue la “Sagra del gorgonzola DOP” con eventi suddivisi nei ricchissimi menu Mangia - Balla - Ama consultabili sul sito www.cavaeventi.it/

DEMONTE

PRIMA D’OC

Sabato 3 e domenica 4 maggio, si svolgerà la 20ª edizione di “Prima D’Oc”, la festa occitana dove tradizione ed innovazione animano il comune di Demonte per una grande festa che apre la stagione delle danze. Liutai, musicisti e il pubblico si incontrano per le strade e per le piazze in un continuo scambio. Info: https://fondazionebertoni.it/

FOSSANO

ARTE IN GUSTO

Sabato 3 e domenica 4 maggio presso l’agriturismo “L’Orto del Pian Bosco” di Loreto di Fossano, via Trinità 10, l’artista Fabrizio Oberti presenterà una quindicina di opere sul tema del paesaggio. Orari: sabato 12-14.30 e 19.30-22. Domenica 12.00-14.30. Info: 333 14 14 535.

FRABOSA SOTTANA

APERTA LA GROTTA DEL CAUDANO

Nel week end la Grotta del Caudano sarà aperta, con visite uniche nei seguenti orari: sabato 3 maggio alle 15 e domenica 4 maggio alle ore 10.30. Prenotazione obbligatoria.

Info: 331 87 57 807.

MAGLIANO ALFIERI

INSIEME PER SOFIA

Domenica 4 maggio, presso la tensostruttura della Pro Loco di Cornale, motoraduno con giro fra le colline, con pranzo e lotteria in favore della raccolta fondi per la lotta alla fibrosi cistica. Info: 338 77 11 233.

MARENE

STRADEGUSTANDO

Domenica 4 maggio nona edizione di Stradegustando, passeggiata enogastronomica di Marene, in cui gustare le prelibatezze locali. Partenza tra le 9.30 e le 13 da piazza Carignano. Info: prolocomarene@libero.it

MELLE

ALLA SCOPERTA DEL LUPPOLO

Sabato 3 maggio, alle 15.30, partenza passeggiata “Alla scoperta del luppolo” dalla sede di Valverbe Tisane Bio in via Prato 9. Info: 377 08 56 179.

MOMBASIGLIO

NAPOLEONE E I SAVOIA

Sabato 3 maggio, alle ore 15.30 il professor Gianni Oliva proporrà un incontro dal titolo "Napoleone e i Savoia”. Ingresso libero. Info: 0174/780268.

MONASTEROLO CASOTTO

ESCURSIONE IN E-BIKE

Sabato 3 maggio, dalle ore 14, escursione in e-bike con Accompagnatore Cicloturistico della Regione Piemonte e aperitivo alla scoperta del Sentiero Regionale Landandè, nel Comune di Monasterolo Casotto. Info: 370 31 12 101.

MONDOVÌ

SI RESTA SEMPRE ALTROVE

Sabato 3 maggio, alle ore 17, presso la Sala Ghislieri di Mondovì in via Francesco Gallo, reading musicale "Si resta sempre altrove", con testi tratti dall'omonima raccolta poetica di Stefano Vitale e recitati da lui stesso, con accompagnamento al pianoforte di Gianluca Luisi. Info: https://academiamontisregalis.it/

MONDOVÌ

METTIAMOCI IN GIOCO

Sabato 3 maggio, a partire dalle ore 18, presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore a Mondovì Borgo Ferrone in Via San Bernolfo 16, sarà possibile prendere parte a tre tavoli di giochi di ruolo e/o cimentarsi in giochi da tavolo. Nel corso della stessa serata si terranno dimostrazioni di “Subbuteo”. A tutti i partecipanti sarà offerto pizza party per cena. L’evento è gratuito. Info: 0174/330358.



MONDOVÌ

CONCERTO

Domenica 4 maggio, alle ore 18, la Cappella di Santa Maria delle Vigne ospita un concerto con Paola Nervi (violino), Fulvia Corazza (viola), Serena Costenaro (violoncello) e Lia Griseri (flauto). A partire dalle ore 15 la chiesa sarà aperta e sarà possibile fare delle visite guidate alle ore 16 e 17 su prenotazione (45 minuti). Info: 348 133 67 52.

MONTEU ROERO

SUI LUOGHI DELLA RESISTENZA

Sabato 3 maggio passeggiata guidata sui luoghi della Resistenza con ritrovo e partenza alle ore 13.45 da Piazza Roma. Alle 16 visita alla mostra dedicata nelle sale del Comune e alle 18 aperitivo nel cortile Casa del Nespolo. Info: 333 76 78 652 – 347 05 87 825.

MONTEU ROERO

GRAN MERCATO

Domenica 4 maggio, mercato con le eccellenze del territorio e possibilità delle visite guidate al castello alle ore 9-10-11-12. Info: https://belmonteu.it/

NEIVE

TOUR DEI CRU DEL BARBARESCO

Sabato 3 maggio, alle ore 15, “Tour dei Crus del Barbaresco” versante est da Rivetti a Canova a piedi nelle vigne, con percorso di 5 km. Conclusione con brindisi. Info: 335 45 61 104.

PAROLDO

MASCHE DI PAROLDO

Domenica 4 maggio, in Borgata Cavallini, undicesimo Raduno dei Custodi e delle Comunità, con la consegna di alcuni collari di appartenenza. Ritrovo alle ore 15 presso il “Borgo Antico dei Cavallini” e a seguire scambio di idee tra gli amici Custodi. Alle 18 merenda sinoira offerta ai Custodi che interverranno al Raduno. Info. 339 26 26 364 (Dr. Romano Salvetti).

POCAPAGLIA

DI GUERRA E LIBERTÀ

Domenica 4 maggio camminata sui sentieri partigiani con partenza alle ore 9 presso il monumento ai Caduti. Percorso in America dei Boschi di 6 ore con pranzo al sacco. Info: 328 46 43 903.

POLONGHERA

SAGRA DELL’AGNOLOTTO

Sabato 3 e domenica 4 maggio prosegue la 17a edizione della “Sagra dell’agnolotto e del canestrello” di Polonghera. Tre saranno le tipologie del tradizionale ed esclusivo primo piatto locale, l’agnolotto, farcito con carne al ragù, asparagi e ricotta e con formaggi. Come sempre immancabile sulle tavole il goloso biscotto tipico: il canestrello. Info: www.comune.polonghera.cn.it



PRIOCCA

FIERA DI PRIMAVERA E DEL VINO NUOVO

Domenica 4 maggio, 29a edizione della “Festa di primavera e del vino nuovo”, con mercatino dalle 8 alle 19. Alle 9.45 partenza dei gruppi trekking e cicloturistici guidati attraverso le colline di Langa e Roero e alle ore 10.30 sfilata con la banda musicale “La Maglianese” e apertura ufficiale della fiera. A seguire musica in piazza, pranzo nel padiglione gastronomico della Pro Loco e nei ristoranti del paese, musica itinerante e spettacoli con il gruppo folkloristico “I Piemunentèis”, Street show della “Girlesque Street Band”, passeggiata narrativa “Conoscere il borgo San Vittore e la Pieve”, laboratorio in biblioteca per bambini con l’illustratrice Livia Pasquero, concerto in piazza con la “Sciarada Band”, lezione di pilates all’aperto per tutti. Info: https://www.comune.priocca.cn.it/it-it/home

RACCONIGI

SANTORRE E CARLO ALBERTO

Domenica 4 maggio, alle ore 11.30 e alle ore 14.45, in occasione dei 200 anni dalla scomparsa di Santorre di Santarosa, speciale visita guidata del Castello Reale di Racconigi con approfondimento sul rapporto tra il rivoluzionario saviglianese e il sovrano Carlo Alberto di Savoia. Prenotazione necessaria. Info: https://www.cuneoalps.it/

RITTANA

FESTA DI SAN MAURO

Sabato 3 e domenica 4 maggio festa del santo patrono. Info: www.facebook.com/distrettomontagnafutura

ROCCA DE BALDI

GIORNATA DELLA BIODIVERSITÀ

Domenica 4 maggio “Giornata della Biodiversità” presso il parco del Castello di Rocca de’ Baldi.

Eventi a partire dalle ore 9 con l’apertura del Parco. Esposizione e scambio di semi e piantine per l’orto (e non solo) da parte dei Soci del Comizio Agrario di Mondovì e della Pro Loco Roccadebaldese, oggettistica vintage e gadget e alle ore 15.30 intervento della dottoressa Valentina Carasso dal titolo “Un giorno nella vita di un seme. La banca dei semi del suolo, una risorsa o un problema?”. Info: info@cuneoalps.it comizioagrario1867@gmail.com

ROCCAFORTE MONDOVÌ

FIERA DI SAN PIO

Domenica 4 maggio 166a edizione della Fiera di San Pio, con inaugurazione alle ore 10.30, benedizione dei mezzi pesanti e in seguito pranzo comunitario. Possibili le visite alla Pieve di San Maurizio.

ROSSANA

MADONNA DELLA PIETÀ

Sabato 3 e domenica 4 maggio festa al Santuario di Maria Vergine Santissima Addolorata “La Madonna della Pietà”. Gare alla petanque, serata gastronomica il sabato e messa solenne alle ore 11 di domenica, con processione accompagnata dalla banda musicale di Revello.



SALUZZO

RUDUNÀ

Sabato 3 e domenica 4 maggio, presso il Foro Boario di Saluzzo ritorna la tradizionale "Rudunà", prologo della salita agli alpeggi degli allevatori del territorio. Una due giorni in cui oltre 100 bovini sfileranno per le vie cittadine, con eventi gastronomici e spettacoli per conoscere il lavoro dei margari e i loro prodotti. Info: https://fondazionebertoni.it/

SALUZZO

START ARTIGIANATO

Sabato 3 e domenica 4 maggio prosegue l’87ª edizione della Mostra Nazionale dell’Artigianato, con oltre 50 ditte artigiane e associazioni del territorio che hanno deciso di raccontarsi, popolando con le loro migliori creazioni gli spazi aulici di Casa Cavassa, le Scuderie del Quartiere e i cortili, in un continuo scambio fra meraviglia, esperienza e possibilità di laboratori e di acquisto per adulti, ragazzi e bambini. Info: https://fondazionebertoni.it/

SANFRONT

GIRO DEL MOMBRACCO

Sabato 3 e domenica 4 maggio due giorni sulla “montagna sacra”, il Monte Bracco, già noto a Leonardo Da Vinci e alle antiche popolazioni celtiche. Durante il tour si visiterà la suggestiva Borgata museo di Balma Boves, paragonata ai pueblo americani. Ritrovo a Sanfront il 3 maggio alle 9.30 e rientro il 4 intorno alle 17.Info: www.vesulus.it/giro-del-viso-3-gg/

SAN GIACOMO DI ROBURENT

FIERA DI PRIMAVERA

Sabato 3 maggio, dalle ore 10 alle ore 19, la Pro Loco San Giacomo di Roburent organizza la "Festa di Primavera" con eventi per grandi e piccini. In programma esposizioni, musica, degustazioni e molto altro. Info: prolocosangiacomo2022@gmail.com

SOMMARIVA PERNO - SAN GIUSEPPE

PIANTÈ MAGG

Sabato 3 e domenica 4 maggio grande festa del “Piantè Magg”, tradizione per il buon auspicio dell'annata agricola. Il grande falò in piazza, unito al concerto dei Musicant d’Alba, saprà creare la giusta atmosfera di magia e suggestione intorno ai banchetti enogastronomici, per innalzare l'albero in notturna. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/



SOMMARIVA PERNO

LA CAMMINATA DEL PIANTÈ MAGG

Domenica 4 maggio alle ore 15 con ritrovo in piazza zio John, trekking guidato dalla frazione San Giuseppe nel Roero con merenda sinoira. Info: https://www.ecomuseodellerocche.it/it/



VALGRANA

BAGNO DI BOSCO

Sabato 3 maggio, con ritrovo alle ore 9 presso la Porta di Valle al Filatoio di Caraglio (interno primo cortile) esperienza immersiva fatta di rilassamento, riflessione e rallentamento. Info: https://www.emotionalp.com/offerta/bagno-di-bosco/221

VENASCA - ISASCA

80°ANNIVERSARIO LIBERAZIONE

Sabato 3 maggio a Venasca e Isasca festeggiamenti per l’80° anniversario della Liberazione. Alle ore 18 partenza della “Marcia della Pace” da Piazza Caduti, con corteo tra i due paesi. Al termine aperitivo offerto dalla Pro Loco di Isasca. Iniziativa promossa da Anpi Verzuolo-Valle Varaita.

VILLAR SAN COSTANZO

CONCERTO DEL BRUNI

Domenica 4 maggio alle ore 16, il Santuario di San Costanzo al Monte a Villar San Costanzo ospita l'orchestra “B.Bruni” di Cuneo con "Sfumature viennesi". Ingresso ad offerta libera. In caso di maltempo il concerto si terrà presso la foresteria del santuario. Info: https://www.vallemaira.org/contatti/

VINADIO

APERTURA FORTE

Nel week end, Fondazione Artea e il Comune di Vinadio riaprono al pubblico il Forte Albertino con una grande novità: l’introduzione di un percorso con videoguide in Lingua dei Segni Italiana (LIS), con cui i visitatori potranno esplorare il forte in completa autonomia, accedendo a contenuti informativi e coinvolgenti in LIS, con messa in voce e sottotitolazione in italiano

L’attività dedicata alla cura della terra e alla riconnessione con la natura introdotta lo scorso anno dal nome “L’Orto Segreto” è invece inclusa nel biglietto d’entrata al forte. Per informazioni e prenotazioni: info@fortedivinadio.com; 0171/959151 - 0171/1670042. www.fortedivinadio.com e www.fondazioneartea.org