Alba: il consiglio direttivo dell'Associazione Commercianti a colloquio con giunta e Consiglio

Nel pomeriggio di giovedì 1° agosto si è svolto, nella sala Giunta del Comune di Alba, il primo incontro tra il Consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti Albesi, il sindaco Alberto Gatto e la nuova Amministrazione comunale.



Per ACA presenti il presidente Giuliano Viglione, il direttore Fabrizio Pace, il vice direttore Silvia Anselmo, i vice presidenti Mauro Mollo (vicario), Chiara Elena Paglieri e Franco Proglio, i componenti il Consiglio Andrea Borio, Massimo Camia, Luciano Cane, Sergio Coraglia, Irma Moraglio, Simona Revello; per il Consiglio dei Revisori dei conti il presidente Roberto Berzia e Sergio Vacchetti e il presidente del Collegio dei probiviri Giorgio Scanavino. Oltre al primo cittadino, hanno partecipato gli assessori: Roberto Cavallo, con delega alle attività produttive, al Commercio, all’Agricoltura, alla Caccia e Pesca e all’Ambiente; Luigi Garassino, Programmazione e bilancio, Finanze, Aziende; la vice-sindaca Caterina Pasini, con deleghe a Servizi culturali, Turismo, Manifestazioni e Città creative UNESCO.



L’incontro conoscitivo è servito all’ACA per presentare alla nuova Amministrazione spunti di riflessione e note relative a progettualità già in corso d’opera, o che auspicabilmente potrebbero generare un dialogo volto alla crescita della città e del territorio nei prossimi anni.



Grande la varietà dei temi trattati, iniziando con la pulizia e il decoro della città, questione cara all’ACA, e il restyling del centro storico, oltre che la continuità commerciale tra quest’ultimo e le altre aree cittadine, come Corso Piave, per cui si richiede una revisione strutturale e stilistica. Di interesse è poi la costruzione del Centro congressi in via Liberazione, ad opera della Banca d’Alba, oltre che il nuovo ingresso al centro storico, che sarà conseguente alla rigenerazione urbanistica e stilistica dell’ex ospedale San Lazzaro, e l’auspicabile e maggiore interattività tra il complesso della Maddalena, ospitante il Museo del Tartufo, e il centro storico.



Il focus dell’incontro è stato ovviamente costituito dai temi del commercio di vicinato e del turismo, che trarrebbero vantaggio da una piattaforma logistica per il carico e scarico merci, nonché un rinnovamento delle aree mercatali, con maggiori controlli da parte della Polizia municipale, e l’istituzione di un tavolo permanente che esamini le problematiche legate al commercio, ai pubblici esercizi e alle imprese in generale. In tal senso, fondamentali risultano le infrastrutture di cui cittadini e turisti possono usufruire per raggiungere la città, come la bretella San Cassiano, collegamento minore ma strategico tra corso Europa e via Ognissanti, e la Tangenziale est, conseguente al terzo ponte sul Tanaro, di cui sono stati richiesti aggiornamenti sull’avanzamento progettuale. Peraltro risulta evidente la mancanza di parcheggi, accentuata nel centro di Alba dalla pedonalizzazione.



È stata posta attenzione anche all’innovazione, interrogando l’Amministrazione albese sui progetti che conta di attuare per favorire l’insediamento di giovani imprese e per migliorare le tecnologie già esistenti, oltre che creare uno sportello di assistenza digitale rivolto soprattutto agli anziani. Non è stata tralasciata la pubblica sicurezza, per cui sono auspicabili un’implementazione del sistema di video-controllo pubblico e il contrasto dei fenomeni di sfruttamento dell’immigrazione.



Infine, è stata ricordata la candidatura di Langhe e Roero a Capitale Italiana della Cultura 2026, di cui ACA ha innescato la scintilla e per cui si auspica il sostegno della nuova Amministrazione albese.



«Come Giunta abbiamo incontrato il rinnovato Consiglio direttivo dell’Associazione Commercianti - dichiara il sindaco Alberto Gatto - per iniziare a confrontarci sui temi su cui dovremo collaborare nei prossimi cinque anni, a partire da commercio, turismo, valorizzazione delle diverse aree della città. I consiglieri, che ringrazio, ci hanno consegnato un documento con spunti e riflessioni per disegnare insieme la città di domani, dalla pulizia al decoro, alla sicurezza passando per le infrastrutture. Come Amministrazione, crediamo fortemente nell’ascolto e nel confronto con i cittadini, ma anche con gli enti e le associazioni che si impegnano per la nostra Alba. Attraverso il dialogo e la sinergia, intendiamo intraprendere un percorso atto a dare risposte e soluzioni alle esigenze della nostra comunità».



«Ringraziamo il sindaco e l’Amministrazione comunale per la disponibilità dimostrata fin dal proprio insediamento al dialogo con ACA e le categorie rappresentate – afferma il presidente ACA Giuliano Viglione a margine dell’incontro -. Nell’augurare buon lavoro alla Giunta civica, abbiamo dato la nostra disponibilità alla massima collaborazione per la crescita ed il progresso collettivi. Negli ultimi decenni Alba ha compiuto passi importanti nella crescita economica, di sviluppo culturale, di inclusione delle persone e del benessere diffuso. Tutto questo è venuto anche grazie ai tanti imprenditori che hanno creduto nelle potenzialità dell’intero territorio e nella collaudata collaborazione tra ambito pubblico e settore privato, progettando e investendo».