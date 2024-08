Locale dell'Asl CN1 in vendita a Ceva: centralissimo, è occupato da una tabaccheria

L'Asl CN1 mette in vendita un'unità immobiliare ad uso commerciale a Ceva.

E' ubicata al piano terreno di un manufatto architettonico di impianto medievale, posto nel centro storico, a circa 50 m dal palazzo comunale, in via Roma n° 3, raggiungibile percorrendo via Carlo Marenco dalla SS28.

L’unità commerciale in oggetto si compone di un unico locale di ridotte dimensione, suddiviso in due ambienti da una tramezzatura provvisoria, composta da un tavolato ligneo sorretto da montanti in ferro. Il primo locale, con una superficie di circa 11 mq è adibito ad esposizione/vendita di prodotti, mentre il secondo di dimensioni molto ridotte, circa 2,70 mq, ha funzione di deposito. L’intero ambiente si imposta su un impianto planimetrico rettangolare ed è coperto da una volta a botte che scarica sulla muratura portante. Le pareti interne sono intonacate e tinteggiate e la pavimentazione è in graniglia.

L’unità immobiliare è attualmente adibita a Rivendita generi di Monopolio con contratto di locazione di durata sei anni e scadenza il 31.12.2029.

PREZZO BASE: 27.125,00 (euro ventisettemilacentoventicinque/00)



TERMINE SCADENZA OFFERTA: ore 12,00 del 01/09/2024

MODALITÀ PRESENTAZIONE OFFERTE: la proposta di acquisto deve essere formulata compilando gli specifici modelli da ritirarsi presso la S.S. Patrimonio o reperibili sul sito dell’ASL CN1 http://www.aslcn1.it alla pagina bandi e appalti, sezione beni-immobilisottoscritto dal/dai soggetto/i richiedente/i e accompagnata dai seguenti documenti: - copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità; - ricevuta dell’ESEGUITO deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell'offerta e della sottoscrizione del contratto; tale deposito, di importo pari al 10% del prezzo indicato nell’avviso di vendita, deve essere effettuato mediante versamento presso: Azienda Sanitaria Locale Cn1 - Banca Intesa Sanpaolo - Codice IBAN: IT61F0306910213100000300023 PER BONIFICI ESTERI CODICE SWIFT: BCITITMM Nella proposta deve essere indicato il prezzo di acquisto offerto, che deve necessariamente essere almeno pari o superiore al prezzo base indicato nell’avviso di vendita. La proposta può essere spedita in busta chiusa a mezzo posta raccomandata A/R o anche con consegna a mano (sempre in busta chiusa) al seguente indirizzo: Azienda Sanitaria Locale CN1- Struttura Semplice Patrimonio via Ospedali n. 5 - 12038 – Savigliano (CN)