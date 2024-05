A Grinzane Cavour e a Canale due nuove rotonde per migliorare la sicurezza stradale

Il Consiglio provinciale di lunedì 29 aprile ha dato il via libera all’accordo tra Provincia e i Comuni di Alba e di Grinzane Cavour per la messa in sicurezza dell’incrocio sulla strada provinciale 3 bis nel tratto Alba-Castiglione Falletto con la costruzione di una rotatoria all’intersezione con la provinciale 3 in località Gallo, nel comune di Grinzane Cavour. Nella relazione del consigliere provinciale delegato di zona è emersa l’importanza della collaborazione tra gli amministratori degli enti e tra addetti degli uffici tecnici per valutare la realizzazione di una rotatoria in corrispondenza dell’incrocio.

Sembra questa l’ipotesi progettuale più opportuna per migliorare i livelli di sicurezza e la scorrevolezza del traffico all’incrocio di Grinzane. In questo caso, poi, è stato possibile usufruire del finanziamento totale dell’opera da parte della Regione Piemonte che ha previsto la somma di 250.000 euro nell’ambito delle azioni del Piano regionale della mobilità delle persone e Piano regionale della logistica. La convenzione, firmata tra gli enti, regola i rapporti fra le parti per quanto riguarda la progettazione e la realizzazione dell’intervento, senza costi per la Provincia nà per il Comune.



Un secondo esempio di accordo senza costi per gli enti pubblici è stato approvato dal Consiglio provinciale del 29 aprile e riguarda la realizzazione di una rotatoria sulla strada provinciale 29 alla progressiva del km 2,650 del tronco nel comune di Canale in località Valpone, in prossimità dello stabilimento produttivo Campari. In questo caso sono coinvolti Provincia di Cuneo e Comune di Canale, con la fondamentale partecipazione della società Davide Campari Milano che si farà carico di tutti i costi di realizzazione, dall’acquisizione delle aree necessarie nonché della progettazione, delle procedure di affidamento dei lavori e della realizzazione delle opere.

La nuova rotatoria migliorerà il livello di sicurezza del tratto stradale di interesse sovracomunale. L’accordo che sarà firmato tra enti pubblici e privati servirà a disciplinare i rispettivi impegni (autorizzativi, controllo progettuali, coordinamento), e provvedere alla gestione unitaria delle attività di interesse comune.