Gli Eclysse in concerto all'Open Baladin di Cuneo

“The Italian Pink Floyd Show”. Così viene definito lo spettacolo degli Eclysse, molto più che quello di una semplice cover band. E’ una rappresentazione, una fedele esecuzione di uno dei più grandi spettacoli rock mai proposti.

La band sarà in concerto questa sera, sabato 3 agosto, in Piazza Ex Foro Boario all'interno della programmazione di “r-Estate al Foro”, festival musicale organizzato da “Open Baladin Cuneo” (leggi qui).

Il Festival prevede infatti, per l'edizione 2024 cinque grandi concerti, tutti ad accesso gratuito; Chi vorrà potrà cenare ai tavoli di Open Baladin, allestiti per l'occasione proprio sotto al palco (prenotazione necessaria).

Gli Eclysse propongono circa due ore di concerto che esordisce con l’intero album “The dark side of the moon” e prosegue con molti altri brani storici tratti dagli album “Animals”, “The wall”, “Wish you were here”, “The piper at the gates of dawn” e “Meddle”, riservando una notevole attenzione alla ricerca dei suoni e all’evocazione di atmosfere ed emozioni che hanno reso intramontabile il mito dei Pink Floyd.

Si tratta di una rappresentazione, una fedele esecuzione di uno dei più grandi spettacoli rock mai proposti. Nei concerti degli Eclysse si percepisce il desiderio che il pubblico ha di riascoltare queste canzoni, l’ultima apparizione dei Pink Floyd dal vivo risale al 2005, in cui David Gilmour e Roger Waters decidono di tornare a suonare insieme al Live 8.

LA BAND

Gli Eclysse nascono alla fine del 2012, dalla passione comune tra musicisti di diversa estrazione e dal desiderio di riproporre nel modo più fedele possibile, la musica dei Pink Floyd. La scelta di un ampio organico (10 persone), è scaturita dall’ascolto dell’ultimo album live “PULSE”, dove agli storici membri del gruppo (Gilmour, Wright, e Mason), si è ricorso all’affiancamento di altri musicisti. Consapevoli della grande responsabilità dovuta alla riuscita di tale progetto, ci si è imbattuti subito in mille difficoltà : la ricerca dei suoni da integrare nel concerto, il setup delle strumentazioni necessarie, lo studio fedele delle parti originali dei dischi, la rappresentazione dei video, la gestione di una band così numerosa, e non per ultima la scelta del repertorio. Dopo un periodo di quasi due anni di preparazione, e con le prime uscite da giugno 2014, gli Eclysse propongono nei loro live 2015 un concerto della durata di due ore e mezza, ripercorrendo il periodo del suggestivo e coinvolgente “One of These Days (1971), dall’uscita storica nel 1973 di “The Dark Side Of The Moon” (proporranno l’esecuzione integrale dell’album più venduto al mondo), fino al loro disco del 1994, “ The Division Bell ”.

All’interno dello spettacolo saranno eseguiti altresì alcuni dei brani più significativi dell’album “Wish You Were Here” (1975) , una suite dedicata a “The Wall” (1979), una delle loro opere più imponenti e difficoltose da riproporre dal vivo. E’ nella idea del gruppo la realizzazione in futuro diversi repertori a tema, nei quali verranno appunto riproposti gli storici album da Ummagumma, Atom Heart Mother, fino ad arrivare ad Animals.

Denny Bertone - chitarre e voce, Eugenio Manassero - chitarre e voce, Marco Bellone - tastiere e voce, Roberto Chiriaco - basso elettrico, Giorgio Mattiauda - batteria, Paolo Gambino - tastiere, Michele Chiaravalloti - sax, Claudia Paradiso – voce, Cristina Bertolino - voce, Erika Santoru – voce.