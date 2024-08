Volley Femminile: la pumina Maria Teresa Bosso con la Nazionale Italiana ai Campionati Europei Under 20

Per Maria Teresa Bosso il sogno “Azzurro” continua. La neo schiacciatrice del Mondovì Volley è tra le giocatrici scelte dal tecnico Gaetano Gagliardi per difendere i colori dell’Italia agli Europei under20 di scena in Irlanda. Dopo diversi stage, la scelta del selezionatore è ricaduta su 16 atlete, tra le quali figura anche la talentuosa schiacciatrice Bosso, 19 anni, reduce dall’esperienza con la maglia della Futura Giovani Busto Arsizio e che da agosto si metterà a disposizione del tecnico monregalese Claudio Basso.

Le Azzurrine hanno già raggiunto Dublino, dove lunedì faranno il loro esordio nella competizione continentale affrontando la Repubblica Ceca. Nel girone dell’Italia sono inserite anche le rappresentative di Portogallo, Serbia, Ucraina, Irlanda, Polonia e Finlandia. Di seguito l’elenco delle 16 convocate dal tecnico Gagliardi: Chinenyunwa Adigwe Merit, Anna Bordaro, Princess Atamah Omonigho, Maria Teresa Bosso, Erika Esposito, Astou Ndoye Adji, Arianna Gambini, Giovanna Fratangelo, Aurora Micheletti, Irene Mescoli, Carlotta Maia Monaco, Emma Magnabosco, Linda Manfredini, Gaia Moroni, Nicole Piomboni, Helena Sassolini.