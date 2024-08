A settembre verrà aperta un'area dedicata ai cani a Grinzane Cavour

A Grinzane Cavour sta nascendo uno spazio molto utile per i cittadini, un'area cani, in via Garibaldi, poco dopo la distilleria Montanaro. Uno spiazzo che il Comune ha deciso di attrezzare. Spiega il primo cittadino Gianfranco Garau: "Grazie all'aiuto dei volontari abbiamo recintato questo spazio, vicino a un parcheggio. Verranno collocate delle panchine, sarà disponibile una fontana e installeremo anche una telecamera. Si tratta di un servizio molto utile per i cittadini e ci auguriamo che serva per sensibilizzare le persone a non lasciare, come purtroppo capita spesso, i bisogni dei cani in giro, negli angoli delle strade. Lo trasformeremo in un luogo sicuro, chiuso, attrezzato e in centro. Un ringraziamento particolare al vicesindaco Giorgio Raimondo e ai volontari della Protezione Civile". L'area aprirà a settembre: si stanno realizzando gli allacci alle tubazioni e, a breve, sarà montato un cancello.