Buon compleanno a Bra Servizi - Gruppo Piumatti per i suoi 35 anni di attività, ricchi di sfide e successi

Buon compleanno alla Bra Servizi - Gruppo Piumatti che domani - mercoledì 7 agosto - compie 35 anni.

Un appuntamento speciale, simbolo di tante sfide vinte e di molti obiettivi raggiunti, grazie alla capacità di rinnovarsi sempre, pur rimanendo fortemente ancorata a quei valori fondamentali che rendono un’azienda competitiva, moderna e solida. Una capacità che si è confermata negli anni ed è diventata sempre più forte, grazie all’impegno e alla passione del patron Giuseppe Piumatti e di tutta la sua famiglia, che con lui porta avanti questo progetto, iniziato, appunto, 35 anni fa.

E per festeggiare il compleanno e farlo con tutta la città in cui da sempre ha la sua sede, la Bra Servizi - Gruppo Piumatti ha allestito la rotonda di cui si prende cura da anni, in via Piumatti, con un augurio speciale all’azienda e a tutti coloro che hanno collaborato per renderla leader nei servizi ecologici.

“Questa volta la rotonda è dedicata a noi” spiega Sonia Piumatti, che insieme alla sorella Sabrina fa parte del Consiglio di amministrazione. “È dedicata a tutti questi anni di lavoro, di sacrifici e di sfide, vinte anche grazie all’impegno di tutti i nostri collaboratori. Un ringraziamento pure a tutti i nostri clienti, pubblici e privati, che nei nostri primi 35 anni di attività, hanno scelto di affidarsi alla Bra Servizi - Gruppo Piumatti”.

I tanti braidesi - e non solo loro - che transitano in via Piumatti, a volte appositamente per ammirare la rotatoria allestita dall’azienda, questa volta vedranno un “mondo di auguri”, per un compleanno davvero speciale.

“Per noi il mondo è un simbolo speciale - conclude Sonia Piumatti - che significa sfide infinite e circolarità, ma anche unione e collaborazione. Soprattutto rappresenta il simbolo di questo nostro bellissimo ambiente che ci circonda, per il quale noi ci adoperiamo ogni giorno, da 35 anni a questa parte, per renderlo più pulito ed accogliente. Per noi e soprattutto per le generazioni di domani”.