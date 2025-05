L'INALPI di Moretta è la prima azienda italiana a entrare nel Global Dairy Trade [FOTO E VIDEO]

Il primo giorno di TuttoFood – la fiera B2B del settore agroalimentare - si è aperto con un importante appuntamento svoltosi all’interno dello spazio espositivo Inalpi con l’annuncio dell’ingresso, dell’azienda cuneese, all’interno di GDT - Global Dairy Trade, la piattaforma commerciale, nata nel 2008, leader a livello mondiale per i principali prodotti lattiero-caseari che supporta il commercio efficiente dei derivati ​​del latte.

L’incontro, condotto da Eugenio Puddu – Partner Deloitte & Touche S.p.A., è stato aperto dall’intervento del ministro Francesco Lollobrigida che ha sottolineato l’importanza fondamentale, per il sistema Italia, di capacità imprenditoriali come quelle di Inalpi, che lavora quotidianamente impegnandosi nella creazione di un percorso virtuoso che coinvolge dipendenti e conferitori. Un sistema Italia che è strettamente connesso al territorio e alle famiglie e che in questo legame ha saputo costruire la propria eccellenza, grazie anche all’elevata attenzione alla sicurezza e ai controlli, che creano prodotti di qualità unica.

Lollobrigida ha poi sottolineato come un percorso come quello intrapreso attraverso la piattaforma GDT rappresenti anche un cammino di crescita per un sistema sempre più competitivo in ambito distributivo, grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia che consentono di raggiungere un sempre crescente numero di persone: "Il settore agroalimentare del nostro Paese è un sistema solido, che registra un export in crescita, che si rivolge sia ai mercati tradizionali dove l’Italia è un player consolidato che ai nuovi mercati dove le aziende italiane si stanno affacciando, sostenute dal lavoro del Governo. TUTTOFOOD è un momento in cui trovano casa le nostre trasformazioni, le nostre produzioni e le nostre filiere: le istituzioni hanno sempre più il dovere di accompagnare i nostri imprenditori nella capacità di consolidare i loro mercati e di aprirsi a nuovi".

All’incontro ha preso parte Maher Miled - Head of Buyer Development GDT – che ha indicato nei mercati asiatici e del Medio Oriente quelli con maggior attenzione verso i prodotti di alta qualità Inalpi. Sottolineando come l’eccellenza del Made in Italy possa accedere ad una vetrina mondiale in modo più rapido e con costi estremamente più contenuti grazie alla digitalizzazione di GDT. Uno strumento al quale si accede solo dopo una fase di test che consente di ottenere risposte reali e che riesce a fornire un termometro preciso del mercato.

Puddu ha poi portato all’attenzione dei presenti il dato relativo all’attuale valore dell’export italiano pari a circa 624 miliardi di euro, l’11% dei quali è rappresentato dall’export del comparto food. In questo contesto assume quindi ulteriore importanza la realizzazione del progetto Inalpi, prima azienda italiana ad entrare a far parte della piattaforma con latticello in polvere e latte intero in polvere.

“Inalpi ha voluto e investito risorse per entrare in GDT” – ha dichiarato il presidente Inalpi S.p.A. Ambrogio Invernizzi – “perché la riteniamo una vera opportunità per incrementare il numero dei nostri clienti. Ci troviamo oggi a poter raccontare il valore dei nostri prodotti a oltre 500 aziende nel mondo, realtà a cui forse non saremmo mai arrivati e che rappresentano per Inalpi un nuovo percorso di crescita grazie alla possibilità di prendere parte alle aste periodiche che prevedono lotti minimi da circa 60 mila euro. Sappiamo che sarà un percorso lungo, che dovremo costruire passo dopo passo, ma crediamo anche che sarà una nuova strada per costruire nuovi ricavi e relazioni a livello globale”.