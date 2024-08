Dove è meglio fare surf alle Canarie? Queste le località ideali

Le isole Canarie, arcipelago spagnolo che si trova al largo della costa nord occidentale dell'Africa, sono famose per il clima mite tutto l'anno e per le loro spettacolari spiagge a carattere vulcanico. Ma sono anche tra le mete preferite dai surfisti di tutto il mondo. Le onde sono molto variegate e adatte a tutti i livelli di preparazione, dai principianti agli esperti. Per questo motivo le Canarie forniscono un'esperienza di surf unica e indimenticabile. Ma quali sono le località ideali per fare surf in questo paradiso dell'Atlantico?

Il fascino di Fuerteventura

è una delle isole Canarie più adatte per la pratica del surf e altri sport acquatici per via delle sue condizioni climatiche. I venti costanti e le onde perfette rendono l'isola un paradiso per i surfisti di tutti i livelli; inoltre, grazie alla presenza di una vasta gamma di strutture, vedi i surf camp e le scuole come Point Break, i turisti possono sfruttare la vacanza per fare surf a Fuerteventura noleggiando le attrezzature e, se principianti, prendendo lezioni da istruttori qualificati.

Analizzando le possibilità di surf a Fuerteventura nel dettaglio, Corralejo, che si trova a nord, è una delle destinazioni più scelte. È conosciuta per le sue spiagge bianche e per il fatto che si possono trovare acque cristalline. In questo luogo sono presenti diversi centri dedicati al surf.

Un'altra località rinomata per il surf è El Cotillo, che si trova nella costa nord occidentale dell'isola. Le spiagge di El Cotillo, come Playa del Castillo e Playa de Los Charcos, mettono a disposizione delle condizioni ideali per fare surf in qualsiasi periodo dell'anno. Queste spiagge sono particolarmente apprezzate dai surfisti per le lunghe e consistenti onde, adatte a tutti.

Le opportunità offerte da Lanzarote

La Santa rappresenta uno dei luoghi più scelti per il surf a. Questa località nella costa a nord ovest dell'isola offre alcune delle onde più impegnative dell'arcipelago. La Santa non è un luogo adatto ai principianti, ma per chi ha esperienza rappresenta un ottimo modo per mettersi alla prova.

Famara ha una lunga spiaggia di sabbia dorata e un paesaggio mozzafiato, un'altra destinazione imperdibile per i surfisti a Lanzarote. Mette a disposizione onde adatte a tutti i livelli di abilità. La spiaggia è molto nota tra i principianti e chi ha un livello di preparazione intermedio, grazie alle sue onde lunghe e relativamente morbide. Inoltre, la presenza di varie scuole di surf rende questo luogo ideale per chi desidera imparare a cavalcare le onde e cimentarsi in questo sport.

Le condizioni ideali per il surf a Gran Canaria

Anche asi possono trovare ottime opportunità per praticare surf. Las Palmas ospita uno dei più famosi luoghi dedicati al surf,. È una spiaggia molto lunga che offre condizioni perfette per il surf in qualsiasi periodo dell'anno. Una parte della spiaggia di Las Canteras, La Cicer, è particolarmente apprezzata dai surfisti, per le sue onde costanti. È un luogo ottimo per i surfisti di livello intermedio e avanzato.

Nella parte meridionale di Gran Canaria c'è Playa del Inglés, con spiagge ampie e condizioni favorevoli per il surf. Oltre alle onde adatte a tutti i livelli, presenta numerosi bar e ristoranti nelle vicinanze, fattori che rendono questa località perfetta per chi cerca buone onde e anche una vita notturna notevole.

Le spiagge di Tenerife

, che si trova a sud est di, è un luogo famoso per il surf e per altre attività che si possono compiere, come il windsurf. Le condizioni del vento e delle onde rendono El Médano una località perfetta per chi ama gli sport acquatici. Ancheè tra le mete più conosciute per fare sport sull'isola.