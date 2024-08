Ragazza albese salvata grazie al trapianto di fegato, Marco Borgogno: "Dichiararsi donatore è fondamentale"

Marco Borgogno, ex sindaco di Borgo San Dalmazzo, trapiantato di fegato e presidente dell'associazione nazionale AIFT, commenta la bella notizia condivisa questa mattina dall'ospedale torinese Le Molinette, dove una ragazza albese di 26 anni è stata salvata grazie al trapianto di fegato.

E grazie alla donazione degli organi

----------

Il dettagliato articolo apparso oggi su Targatocn e del quale mi congratulo, esprime in modo puntuale l’esito di una donazione di organi, gesto di fronte al quale ogni trapiantato, come me, si inchina doverosamente.

Con un prelievo di un fegato sano e con il sistema dello “split”, la resezione del fegato in due parti, si sono salvate due vite: un/a bimbo/a in attesa da qualche parte d’Italia e una giovane albese con un referto “fulminante”, che lasciava pochi spazi di tempo per intervenire.

E’ bene rimarcare quanto il “Sistema Trapianti”, che lascia margini ridottissimi tra prelievo e impianto, sia ottimamente funzionante in Italia e quanto Torino, con le Molinette - sede nazionale della nostra A.I.T.F. (Associazione Italiana Trapiantati di Fegato) - in stretto collegamento con il centro diretto dal prof. Renato Romagnoli, rappresenti il vertice nazionale del settore.

Tutto questo però non sarebbe possibile senza la donazione, e per questo stiamo promuovendo in tutta Italia, unitamente ad altre associazioni del settore, una campagna denominata: “Dichiarati Donatore” con “testimonial” Luciana Littizzetto.

Ogni cittadino deve capire quanto sia importante questa decisione che può essere effettuata nel momento del rilascio o del rinnovo della Carta d’Identità, con l’iscrizione all’AIDO o anche con un semplice foglietto di accettazione da portare sempre con sé. Il destino della vita appartiene a noi stessi ed è bene, prima di accettare o respingere un’eventuale decisione sulla donazione, essere bene informati e non lasciare ad altri, in momenti purtroppo sempre dolorosi, questa ardua responsabilità.