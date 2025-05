"Il Santa Croce e Carle di Cuneo, un'eccellenza anche per empatia e sensibilità umana"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera di Orietta Manca Bouyer, lettrice cuneese residente a Parigi, rivolta all'ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo.

***

Egregio direttore,

desidero esprimere la mia più sincera gratitudine a tutto il personale dell’ospedale Santa Croce e Carle di Cuneo, in particolare al personale della casa di cura, per la professionalità, la competenza e l’umanità dimostrate in occasione di un mio recente intervento.

Un ringraziamento speciale va al Primario della S.C. di Ginecologia dott. Andrea Puppo, alla dott.ssa Peano e al dott. Saglietti, senza dimenticare le infermiere e tutto il personale sanitario che mi ha seguita con attenzione e dedizione, facendomi sentire rassicurata in ogni fase del percorso nonostante fossi entrata letteralmente terrorizzata. Un grazie particolare anche al dott. Manca, per tanti anni primario della S.C. di Gastroenterologia, per avermi accompagnata in un momento per me estremamente difficile.

È raro trovare un ambiente in cui alla qualità delle cure si affianchi una così profonda empatia e sensibilità umana. Per questo tengo ad esprimere tutta la mia riconoscenza e a confermare la fama dell’ospedale Santa Croce come un’eccellenza sotto ogni punto di vista.