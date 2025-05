Un gesto non scontato: quando la cura per i bambini diventa priorità

Riceviamo e pubblichiamo:

Gentile direttore,

con la presente desideriamo segnalarle che nei giorni scorsi a Mondovì è accaduto qualcosa di non scontato e, per questo, degno di nota: il Micronido di Sant’Anna Avagnina, infatti, è stato chiuso a seguito di controlli sanitari. Un grande problema per noi famiglie che ci siamo così ritrovate a dover riorganizzare la nostra quotidianità da un giorno all’altro, ma è anche stato un grande atto di tutela nei confronti dei nostri bambini.

Nei giorni successivi c’è stato un gran lavorio: comunicazioni alle famiglie, riunioni per comprendere cosa stesse accadendo, lavori all’esterno e all’interno del nido, organizzazione della riapertura con una nuova Cooperativa. Il sindaco Luca Robaldo, l’assessora Francesca Botto e i tecnici comunali sono stati tempestivi nel riconoscere la necessità di intervento, nell’organizzare i lavori e nel comunicare il tutto con efficienza e trasparenza, mostrando interesse e dedizione che superano di gran lunga quelle richieste dal loro incarico istituzionale.

Le promesse fatte dall’Amministrazione, nonostante le difficoltà e i tempi strettissimi, sono state completamente mantenute e rispettate. I nostri bimbi, al loro rientro, hanno trovato un ambiente rinfrescato e accogliente con professionisti sorridenti e disponibili. La nuova cooperativa ha una evidente progettualità educativa che ha consentito un ponte con gli operatori già conosciuti dai bimbi e ha organizzato un luogo che profuma di accoglienza e serenità.

In tempi spesso difficili e nebulosi, riteniamo quindi doveroso riconoscere e ringraziare pubblicamente per questo evidente esempio di ottima amministrazione.

I genitori riconoscenti (Lettera firmata)