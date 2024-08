Bra, modifiche temporanee alla viabilità sulle piazze Spreitenbach e XX Settembre

Per consentire le operazioni di tracciamento di posteggi mercatali, dalle ore 5 di lunedì 12 agosto 2024 e fino al termine dei lavori è introdotto il divieto di transito e sosta in piazza Spreitenbach, nell’area compresa tra piazza XX Settembre e il secondo scivolo d’ingresso, e in piazza XX Settembre, nell’area di fronte all’Hotel Giardini (ord. 311/24).