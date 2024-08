Incidente in centro a Bagnasco, auto perde il controllo e finisce contro un albero

Un'autovettura ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa contro un albero.

È successo nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, sulla strada statale 28 del Colle di Nava, nel tratto che attraversa il territorio comunale di Bagnasco.

Per dinamiche in fase di accertamento il mezzo è finito contro uno degli alberi che costeggiano la strada.

Sul posto sono intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza e i Carabinieri per i rilievi del caso e le gestione del traffico veicolare. Non risultano altri mezzi coinvolti.