Studiare in Australia? Abbiamo chiesto all'agenzia internazionale LAE perché è una buona scelta

Studiare all'estero è un'opportunità unica per ampliare i propri orizzonti, conoscere persone provenienti da tutto il mondo, immergersi in una cultura diversa dalla propria e arricchire il proprio bagaglio di competenze per affermarsi in un mondo del lavoro sempre più internazionale.

L'Australia è da diversi anni una delle mete più ambite dagli studenti italiani (e non solo) per quanto riguarda la formazione all'estero; del resto, se si prendono in esame le opportunità di studio in Australia sintetizzate nel blog ufficiale dell'agenzia LAE, si intuisce subito che il paese si distingue per un sistema educativo di alta qualità e tante università di altissimo livello. Insomma, l'attrattività dell'Australia risiede principalmente nella combinazione di fattori quali l'eccellenza accademica e le strutture all'avanguardia, ma in realtà l'appeal di cui gode questo paese è dovuto anche ad altri aspetti.

Per comprendere meglio le ragioni di questa scelta, ci siamo rivolti proprio a LAE Educazione Internazionale, che da quasi 20 anni permette a migliaia di giovani di studiare all'estero, fornendo assistenza e consigli per affrontare al meglio l'esperienza.

L'eccellenza del sistema educativo australiano

Per capire meglio perché molti studenti europei, ma non solo, preferiscano l'Australia per i loro studi a molte altre mete abbiamo chiesto direttamente ai responsabili di LAE che ci hanno confermato una cosa semplice e chiara:, dai corsi di lingua inglese ai diplomi professionali VET, fino ai percorsi universitari e post-universitari.

Un altro aspetto che rende l'Australia una meta ambita è la possibilità di lavorare mentre si studia.

Gli studenti internazionali, infatti, possono lavorare fino a 40 ore ogni due settimane durante il periodo delle lezioni e a tempo pieno durante le vacanze. Questo non solo aiuta a coprire parte delle spese di soggiorno, ma permette anche di acquisire preziosa esperienza lavorativa, utile per il futuro professionale.

D'altronde come riporta uno studio del Boston Consulting Group, l'Australia è la nazione che nel 2023 ha attratto più lavoratori dall'estero, sia per le opportunità di carriera che per gli stipendi, ma anche per la qualità della vita.

Un ambiente multiculturale e accogliente (circondati da paesaggi mozzafiato)

Ma non solo opportunità di lavoro e di studio, l'Australia è famosa per la sua società multiculturale, giovane e dinamica. Vivere in città come Sydney, Melbourne, Perth o Adelaide offre un'esperienza di vita straordinaria, che arricchisce notevolmente l'esperienza formativa degli studenti internazionali dal punto di vista culturale, umano e, in un'ottica futura, anche professionale.

Come ci ha confermato LAE, un altro punto di forza dell'Australia è la presenza di paesaggi naturali spettacolari. Dalle spiagge ideali per il surf ai deserti sconfinati, dalle foreste pluviali ai parchi nazionali, ogni angolo del paese offre opportunità uniche per esplorare e vivere avventure indimenticabili. Anche per questi motivi il paese è così attrattivo per studentesse e studenti provenienti da tutto il mondo, i quali possono così alternare studio e svago in un contesto naturale unico.

Le diverse opzioni di studio: dai corsi di inglese a quelli professionali, dalle lauree ai master

per chi desidera migliorare le proprie competenze linguistiche, l'Australia offre una vasta selezione di corsi di inglese . Questi vanno dai programmi generali ai corsi di preparazione per certificazioni internazionali come IELTS, TOEFL e Cambridge , fino ai corsi di Academic English , specifici per gli studenti universitari;

. Questi vanno dai programmi generali ai corsi di preparazione per certificazioni internazionali come , fino ai corsi di , specifici per gli studenti universitari; i corsi di formazione professionale in Australia, noti come VET , sono ideali per chi desidera acquisire competenze pratiche. Questi corsi, che possono durare da pochi mesi a due anni, preparano gli studenti per il mondo del lavoro in settori specifici, offrendo un'alternativa valida ai percorsi universitari tradizionali;

, sono ideali per chi desidera acquisire competenze pratiche. Questi corsi, che possono durare da pochi mesi a due anni, preparano gli studenti per il mondo del lavoro in settori specifici, offrendo un'alternativa valida ai percorsi universitari tradizionali; per quanto riguarda la formazione accademica, l'Australia offre corsi di laurea (Bachelor) e post-laurea (Master e PhD). I Bachelor si dividono in Bachelor Degree, orientato all’accademia, e Bachelor Honours, orientato alla ricerca. I programmi di Master durano uno o due anni, mentre i dottorati (PhD) richiedono quattro anni di ricerca intensiva.

Il team di LAE ci ha chiarito in modo molto puntuale le possibilità di studio in terra australiana; vediamo brevemente le opportunità formative:

Studiare in Australia: un'esperienza oltre l'educazione

Studiare in Australia non è solo una scelta educativa, ma un'esperienza che arricchisce sotto molteplici aspetti.

La qualità del sistema scolastico, unita alla possibilità di lavorare durante gli studi, offre un mix perfetto per chi cerca formazione e crescita professionale. L'ambiente multiculturale delle città australiane, come Sydney e Melbourne, unito ai paesaggi mozzafiato, crea un contesto unico per vivere e studiare.

Le opportunità spaziano dai corsi di inglese alle lauree e ai master, garantendo un'ampia gamma di possibilità per ogni esigenza formativa.

Per tutte queste ragioni è comprensibile come molti studenti italiani (e non solo) che decidono di studiare all'estero, mettano la nazione australiana al primo posto delle loro preferenze.