Cuneoginnastica in ritiro al centro di preparazione olimpica di Tirrenia

Tirrenia, C.P.O., centro di preparazione olimpica del Coni.

Ben 18 ginnaste, sono state impegnate nel prestigioso Gym Campus di Tirrenia organizzato dalla Federazione Ginnastica d'Italia.

Esperienza speciale per tutte le atlete Cuneoginnastica che durante il periodo estivo continuano la preparazione per l'anno sportivo e le gare che riprenderanno ad ottobre.

Esperienza straordinaria ed unica per il luogo in cui prende parte; centro quello di Tirrenia in cui crescono tanti atleti delle più differenti discipline sportive. Settimana magica questa, arricchita dalle vittorie olimpiche delle ginnaste italiane alle olimpiadi di Parigi che hanno riscritto la storia della ginnastica italiana.

Le 55 ginnaste impegnate a Tirrenia hanno sofferto e gioito seguendo le imprese di Alice d'Amato e Manila Esposito e della squadra italiana che hanno regalato emozioni stupende.

Le 18 ginnaste cuneesi sono state accompagnate in terra toscana dai tecnici societari Bisconti Tiziana, Sola Monica e Anita Zampieri, Insieme ad Ines Camilla che in questa occasione faceva parte dei tecnici di staff della Federazione insieme a Riccardo Brilli, alla giudice internazionale Alessandra Vietti, Baiocco Pietro e Forzinetti Michele e Silvia Tartara.