Envie in festa: ritorna la patronale in onore dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo

La comunità di Envie si appresta a celebrare la tanto attesa festa patronale in onore dei Santi Marcellino, Pietro ed Erasmo dal 8 all’11 agosto. Quest'anno, la manifestazione assume un significato ancora più speciale grazie al coinvolgimento della neo costituita Pro loco, che ha curato ogni dettaglio con passione e dedizione.



L'associazione, sotto la guida della presidente Patrizia Massucco, è diventata un punto di riferimento per l'organizzazione delle attività turistiche, culturali e folkloristiche del paese, lavorando in sinergia con altre associazioni locali e l'intera comunità.



La festa offre un ricco programma di eventi pensato per tutte le età, mantenendo viva la tradizione e promuovendo lo spirito di convivialità che caratterizza queste celebrazioni. Non mancheranno appuntamenti musicali, enogastronomici e intrattenimenti di vario genere, con la presenza del luna park che farà da cornice ai festeggiamenti.



"La festa patronale rappresenta un momento significativo, radicato nella storia del nostro paese e nel suo sviluppo culturale e folcloristico - dichiara il sindaco di Envie Roberto Mellano -. Desidero esprimere la mia gratitudine alla nuova Pro Loco, alle numerose associazioni e ai volontari per il loro prezioso impegno nell'organizzazione delle manifestazioni che con il Comune supportiamo finanziariamente”.



Il programma degli eventi

Venerdì 9 agosto

Alle 18 si darà il via ufficiale ai festeggiamenti, dalle 19,30, verrà servita la “Pizza Patronale” cotta nel forno a legna, con la cucina che resterà aperta fino a tarda notte.



Alle 21, si terrà l’evento "Not(t)e in Consolle", una sfida all'ultimo mix tra dj con una giuria tecnica; il vincitore avrà l'onore di aprire la serata del sabato.



La serata si concluderà alle 23 con un dj set a cura di Ariele.



Sabato 10 agosto

Dalle 16 saranno attive in paese del luna park le giostre



Alle 19, sarà servita la cena “Doe custine ‘n compania”, una grigliata in piazza che prevede salsiccia, costine, patatine o insalata, tomino e gelato.



Alle 22, si terrà lo speciale evento “Figli delle Stelle” con il lancio delle lanterne cinesi in piazza.



La serata proseguirà alle 22,30 con un Fluo Party animato da dj Ariele.



Domenica 11 agosto

Alle 10 si celebrerà la messa solenne nella parrocchiale. Al termine della celebrazione religiosa, alle 11, tutti i bambini riceveranno un gelato offerto da “La Meridiana”.



Alle 11,30, inizierà un'esibizione di Trial.



Il pranzo in piazza è previsto per le 13, con un menù che include salsiccia, costine, patatine o insalata, tomino e gelato.



Dalle 14,30, si terrà un'animazione per i più piccoli con artisti di strada e giochi “d na volta”.



Alle 16, ci sarà una merenda e lo scoppio dei palloncini, organizzati dagli animatori dell’oratorio.



Alle 19,30, verrà servita una cena in piazza con cosciotto e patate al forno, formaggi misti e gelato. La giornata di festeggiamenti si concluderà alle 21 con il concerto del Polidoro Group.