Murazzano in lutto per la scomparsa dell'ex capo cantoniere Riccardo Ambrogio

La Provincia di Cuneo partecipa al lutto della famiglia per la scomparsa dell’ex dipendente Riccardo Ambrogio, ex capo cantoniere del Reparto Viabilità di Alba, scomparso all’età di 81 anni.



Originario di Murazzano dove viveva con la famiglia, avevo 81 anni. Fu dipendente dell’ente per circa 25 anni, dal 1967 entrato con la qualifica di allievo cantoniere fino al pensionamento nel 1991 con il ruolo di capo cantoniere.



Il presidente della Provincia Luca Robaldo, con i consiglieri provinciali e tutti i dipendenti, si unisce al cordoglio.



I funerali saranno celebrati sabato 10 agosto alle ore 15 nella chiesa parrocchiale di San Lorenzo di Murazzano. Ambrogio lascia la moglie Piera, il figlio Piercarlo e la sorella Caterina.