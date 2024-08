Atti contro la pubblica decenza e persone che consumano alcolici: Polizia locale in piazza Boves a Cuneo

Nella serata di ieri, giovedì 8 agosto, la Polizia Locale ha messo in strada diverse pattuglie che, coordinate da un ispettore, hanno operato per la tutela della sicurezza urbana.

I controlli hanno riguardato diverse aree della città, a partire da corso Giolitti. In zona sono stati elevati, nel tardo pomeriggio con prosecuzione in serata, quattro verbali per consumo di bevande alcoliche (vige l’ordinanza “anti-alcol”) e una contestazione per detenzione di sostanze cannabinoidi.

Nei pressi dei giardini Fresia, invece, gli agenti della Polizia Locale hanno individuato due uomini intenti a compiere atti poco consoni al contesto urbano. A loro è stato contestato l'art. 726 del codice penale (atti contrari alla pubblica decenza).

Gli interessati sono stati sottoposti a identificazione e accompagnati presso la Questura poiché su uno di essi gravava una nota di rintraccio emessa dal Tribunale di Milano. Allo stesso è stato altresì notificato un decreto di citazione diretta a giudizio. Durante i controlli è stata monitorata anche la situazione relativa a piazza Costituzione, piazza Boves e parchi cittadini.