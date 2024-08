L'energia del futuro: SENEC e le sue soluzioni per raggiungere l'autosufficienza energetica

SENEC è un’azienda fondata nel 2009 a Lipsia, che ha rapidamente costruito un’ottima reputazione a livello internazionale per le sue soluzioni all'avanguardia nel campo dell'accumulo e della gestione dell'energia solare. In particolar modo, si distingue per il suo approccio innovativo e per l’impegno nel garantire la qualità delle componenti e delle performance dei propri prodotti. Ma quali sono le innovazioni caratteristiche che rendono SENEC un punto di riferimento nel settore?

Al centro della sua offerta si trova il sistema di accumulo fv SENEC.Home, progettato per massimizzare l'autosufficienza energetica delle abitazioni. Permette di immagazzinare l'energia prodotta dai pannelli solari durante il giorno, rendendola disponibile anche nelle ore notturne. Il risultato? Un'autonomia che può raggiungere il 90%, con una conseguente riduzione significativa dei costi in bolletta e dell'impatto ambientale.

Molto validi sono poi i pannelli solari SENEC.Solar, moduli fotovoltaici bifacciali monocristallini altamente efficienti. Dotati di tecnologia a mezza-cella di tipo n, sono in grado di massimizzare la produzione di energia anche in condizioni di scarso irraggiamento. Il loro design consente di catturare la luce su entrambi i lati, aumentando significativamente la resa energetica complessiva.

L'impegno di SENEC per un futuro sostenibile si estende anche al settore della mobilità elettrica. L’azienda propone infatti wallbox domestiche, ovvero stazioni di ricarica compatte per veicoli elettrici, adatte sia per installazioni interne che esterne.

Nel 2017, SENEC ha fatto un passo importante per rafforzare la sua presenza sul mercato italiano, aprendo filiali a Milano e Bari. Questa espansione le ha permesso di avvicinarsi ulteriormente alle esigenze specifiche dei clienti italiani, soprattutto attraverso consulenze personalizzate e un supporto diretto.

Nel 2018, poi, SENEC è stata acquisita da EnBW, Energie Baden-Württemberg AG, uno dei principali fornitori di energia in Germania. Una mossa strategica, che ha consolidato la posizione dell’azienda sul mercato internazionale e che le ha fornito nuove risorse per accelerare lo sviluppo di soluzioni innovative nel campo dell'energia rinnovabile.

A testimoniare gli standard qualitativi elevati dei prodotti di SENEC ci sono numerose certificazioni internazionali ottenute dall'impresa nel corso di anni di operatività. Tra queste, rientrano la UNI EN ISO 9001:2015 per la qualità, la UNI EN ISO 14001:2015 per la gestione ambientale e la UNI EN ISO 45001:2018 per la sicurezza sul lavoro e la salute dei dipendenti. Recentemente, ha ottenuto anche il certificato ESG, che dimostra l’impegno dell’azienda verso uno sviluppo sostenibile sotto i profili ambientale, sociale e di governance.

Inoltre, l’azienda collabora con enti di ricerca e organizzazioni sportive per promuovere l’importanza dell'indipendenza energetica e dell’uso consapevole delle risorse.

Con la sua gamma di prodotti innovativi e il suo impegno per la sostenibilità, dunque, SENEC sta contribuendo in modo significativo alla transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio. L'obiettivo è chiaro: consentire alle persone di produrre, utilizzare e condividere l'energia pulita liberamente, migliorando la qualità della vita delle generazioni future attraverso soluzioni energetiche affidabili e sostenibili.

Per avere maggiori informazioni sui prodotti e servizi offerti, visitare il sito ufficiale all'indirizzo https://senec.com/it.