La band Nerf e Giulio Toppino conquistano “Il suono delle scuole” [FOTO]

È stata Nerf, la band del Vasco Beccaria Govone, a salire sul primo gradino del podio dell'edizione 2025 de "Il suono delle scuole", lo storico contest musicale promosso dal Comune di Mondovì che quest’anno, per la prima volta ha ampliato i propri orizzonti musicali aprendo la partecipazione a tutti gli istituti scolastici della provincia di Cuneo.

Sono stati così sette gli istituti scolastici in gara, con presenze da Alba, Cuneo, Fossano, Mondovì e Saluzzo.

Sul secondo gradino del podio per i gruppi la The Souls del Soleri-Bertoni di Saluzzo, seguita dalla Rolling’Ego Band di Cuneo. Per i solisti trionfa Giulio Toppino, seguito da Mattia Castelli, LeoPetro e Cheasy.







“Circa un centinaio di ragazzi sono stati coinvolti nel contest musicale e in quello fotografico - il commento dell’assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno -, un bellissimo segnale perché è stata una scommessa importante. Per noi il fulcro del Movi festival era dare possibilità ai giovani di esibirsi su un palco importante come questo e l’intenzione è ancora di crescere. I ragazzi sono contenti, sorridono, c’è un bel clima anche per genitori e insegnanti. Ci sono tanti solisti tutti con brani inediti e “Il suono delle scuole” vuole essere proprio un palco che dà a tutti la possibilità di mettersi in gioco, con una giuria composta da tre figure importanti e preparate nel mondo della musica. Ringraziamo Fondazione CRC, la Provincia di Cuneo, gli sponsor privati, Groove Eater Studio e il service Big Talu per tutto il lavoro e il supporto nell’organizzazione della manifestazione”.





Hanno partecipato: per il Monregalese, il Vasco Beccaria Govone con due band, Nerf ed Endless Youth, insieme ai solisti Cheasy e Giulio Toppino. Per il Cigna Baruffi Garelli la band Ultimo Banco e per il Giolitti Bellisario il solista Petro Leo.

Dall’Istituto Bianchi Virginio Cuneo la Rollin’ Ego Band e i solisti Nivel, Bassano SGA ed Efekt, la Vallauri’s Band dall'istituto Vallauri di Fossano, dal Soleri-Bertoni di Saluzzo la Soleri’s Band e il solista Mattia Castelli. Infine, per il Govone Gallizio di Alba, la voce solista di Aurora Ceste.

In giuria: Gianluca Serra, CEO di Reload Music, etichetta discografica torinese partner del festival Reload e distribuita da Sony Music, Chiara Buratti, attrice di teatro e televisione, conduttrice e volto di Rai Cultura e Alessandro Barbetti, fondatore di Vibly, musicista e imprenditore digitale.



PREMI BAND

1°- Percorso formativo di 12 ore all’interno di Groove Eater Studio.

2°- Percorso formativo di 8 ore all’interno di Groove Eater Studio.

3°- Abbonamento annuale su Vibly.tv. (Piattaforma d’apprendimento musicale)

PREMI SOLISTI

1°- Buono budget sfruttabile per servizi di registrazione ed editing presso Groove Eater

2° -Buono budget sfruttabile per servizi di registrazione ed editing presso Groove Eater

3°- 4° Esibizione Live durante un evento targato “Movì” (premio della critica, assegnato dallo staff e dalla direzione artistica).



PHOTO CONTEST

Durante la prima serata, i ragazzi degli istituti che si sono iscritti al contest fotografico, hanno effettuato degli scatti riguardanti prove ed esibizioni e consegnarli

all’organizzazione.

I due scatti più belli sono stati quelli di Michele Bonelli e Denis Olaru, che sono stati premiati con un Pass fotografico valido per tutti gli eventi targati Movì durante l’estate 2025.