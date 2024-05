Quindicenne di Neviglie in ospedale dopo un incidente sul lavoro nei vigneti di Castagnito

E’ stato trasportato all’ospedale di Verduno con un codice di gravità giallo il 15enne residente a Neviglie che nel pomeriggio di oggi, venerdì 31 maggio, è stato vittima di un incidente sul lavoro verificatosi nelle campagne di Castagnito.

La dinamica dell’infortunio, ora oggetto degli accertamenti disposti dai funzionari del Servizio Prevenzione Infortuni dell’Asl Cn2 (Spresal), intervenuti sul posto insieme ai sanitari del Servizio Regionale di Emergenza 118 e ai Carabinieri della locale Compagnia, non è al momento chiara.

Secondo le prime informazioni da noi raccolte il ragazzo, al lavoro insieme ad alcuni familiari, titolari di un'azienda agricola in località Castellero a Neviglie, sarebbe stato impegnato in alcuni lavori in un vigneto del centro roerino, nella zona compresa tra il capoluogo e la frazione di San Giuseppe, quando sarebbe stato vittima del rovesciamento del macchinario che stava utilizzando, subendo per l’urto un trauma toracico. Sul posto è stato fatto arrivare l’elicottero del 118, dal quale sono stati calati i sanitari che hanno prestato le primissime cure al giovane prima del suo trasferimento al "Michele e Pietro Ferrero".