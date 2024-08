Parigi 2024, Italia-Spagna: la protesta del Settebello prima del match

(Adnkronos) - Spalle voltate agli arbitri prima del match. E' la protesta del Settebello alle Olimpiadi di Parigi 2024 prima del match Italia-Spagna nel torneo di pallanuoto. Gli azzurri, in corsa per il quinto posto, protestano in maniera plateale dopo i clamorosi arbitrali che hanno influito sul risultato del match perso ai rigori contro l'Ungheria nei quarti di finale. I ricorsi presentati della Federazione italiana sono stati respinti prima dal Jury d'appello della federazione internazionale e poi dal Tas, il Tribunale arbitrale dello sport.

Durante l'esecuzione dell'inno di Mameli, gli azzurri voltano le spalle al tavolo della giuria. Quindi, in avvio di match, è Condemi - espulso nel match con l'Ungheria con una decisione folle dopo un gol annullato senza alcun motivo - a conquistare il pallone con la 'collaborazione' della Spagna, che non contende la sfera all'Italia. Il ct azzurro Campagna chiama immediatamente time out, Condemi esce dall'acqua e si accomoda in panchina. E si comincia a giocare.