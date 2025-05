All'Alstom di Savigliano raggiunto l'accordo per il premio di risultato: oltre 2.900 euro a giugno

Una firma che vale una busta paga più pesante. Il nuovo accordo tra la RSU di Alstom Savigliano e l’azienda conferma per giugno 2.921,96 euro lordi di premio di risultato, cifra che si aggiunge ai 1.080 euro di premio feriale e alla quattordicesima mensilità. Il riconoscimento riguarda i lavoratori a tempo indeterminato, determinato e in somministrazione.

La maturazione del premio, riferita al periodo aprile 2024 – marzo 2025, è legata al raggiungimento degli obiettivi di sito e di gruppo, tra cui margine industriale, qualità, fatturato Italia e la puntualità nelle consegne, raggiunta al 93%. L’importo massimo raggiungibile era di 3.017 euro lordi: i 2.921,96 euro saranno erogati con tassazione agevolata al 5%, secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2025.

“Gli accordi sindacali firmati tra RSU e Azienda fanno bene agli stipendi dei dipendenti Alstom Savigliano”, ha dichiarato Paolo Giordanengo, segretario aggiunto UILM Cuneo e rappresentante sindacale unitario in Alstom. Durante l’incontro tra il Coordinamento nazionale Alstom FIM, FIOM, UILM e la direzione italiana dell’azienda, è stato inoltre confermato il carico di lavoro per la produzione fino a marzo-aprile 2027 e, per l’Ingegneria, fino alla fine dell’anno di budget, ossia marzo-aprile 2026, con prospettive favorevoli anche per i mesi successivi.

Lo stabilimento di Savigliano è uno dei principali siti italiani di Alstom. Al 31 marzo 2025, il gruppo conta 4.357 dipendenti in Italia, con una crescita del 10% rispetto all’anno precedente. Una parte rilevante dell’occupazione è concentrata proprio a Savigliano, dove sono attivi sia il comparto produttivo che quello ingegneristico.

“La direzione Alstom è fiduciosa sul futuro di Alstom Savigliano viste le ottime performance del sito sia in produzione che in Ingegneria -,ha aggiunto Giordanengo - e abbiamo chiesto unitariamente alla Direzione aziendale un cambiamento di passo sulle assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori somministrati, vista la fiducia dimostrata sul futuro da parte datoriale. La Direzione Alstom ha risposto che la stabilizzazione dei lavoratori somministrati a tempo indeterminato come dipendenti Alstom è legata all’acquisizione o meno delle future commesse”.

Intanto, resta aperta una questione centrale per il mondo del lavoro. “I dipendenti Alstom Savigliano, così come tutti i lavoratori metalmeccanici, attendono la firma del rinnovo del contratto collettivo nazionale. Ci aspettiamo che la Direzione Alstom Savigliano, che si trova seduta al tavolo per il rinnovo del CCNL metalmeccanico, faccia pressione affinché si riapra la discussione”, ha concluso Giordanengo.