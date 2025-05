Verzuolo, incidente sulla provinciale 589: una persona trasportata in ospedale

Incidente questa mattina, venerdì 9 maggio, sulla strdaa provinciale 589 all'altezza del territorio comunale di Verzuolo.

Per cause in fase di accertamento si è verificato uno scontro tra due automezzi nei pressi del semaforo. I conducenti dei due veicoli sono stati raggiunti dai Vigili del Fuoco intervenuti con le squadre di Saluzzo, dal personale sanitario del 118 e dai Carabinieri.

Per una delle due persone si è reso necessario il trasporto in ospedale per accertamenti, mentre la seconda risulta illesa.

Si segnalano lievi rallentamenti alla viabilità