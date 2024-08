Ha perso il controllo delll'auto che è uscita fuori strada. Intorno alle due di sabato notte, 10 agosto, si è verificato un incidente in frazione Beguda di Borgo San Dalmazzo. Nessun altro mezzo coinvolto.

Sul posto i vigili del fuoco di Cuneo per la messa in sicurezza.

L'uomo alla guida, un signore di nazionalità francese, è stato trasportato dall'ambulanza in ospedale per accertamenti. Non si conoscono le sue condizioni di salute.