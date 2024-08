Nuoto: Matilde Varengo sugli scudi ai campionati italiani di Categoria

Un grande campionato per il CSR, nella prima sessione degli Italiani di Categoria in quel di Roma.

Mattatrice della manifestazione Matilde Varengo che sale per ben tre volte sul podio.

L'allieva di Marco Briatore di Cuneo è Argento nei 400 s.l. 4'16''76 , Bronzo nei 200 in 2'02''94 e bronzo negli 800 8’49’’17.

L’ultima gara dei 1500 la vede al 5° posto. In tutte le gare Matilde ha stabilito i propri personali.

In gara per il CSR anche Giulia Boggione, impegnata nei 50 rana: 33''45 il crono che le vale la 14^ posizione; 100 rana in 1'13''94 al 20°; 50 s.l. 27’’22 per la 28^ posizione. Tecnici Marco Briatore e Sara Ballocco.

Alla prima sessione hanno preso parte 1114 atleti (583 maschi e 531 femmine) in rappresentanza di 258 società per un totale di 2809 presenze gara e 120 staffette.