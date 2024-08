Auto in fiamme a Bastia Mondovì sulla strada provinciale 12, nessun ferito

Stavano viaggiando sulla strada provinciale 12, quando hanno iniziato a sentire rumori sospetti e fumo provenire dalla propria auto.



Si sono fermati nel primo spiazzo disponibile e hanno dato l'allarme, mettendosi in salvo tempestivamente.



E' quanto accaduto oggi pomeriggio intorno alle 16.45 alle due persone a bordo della Golf diesel andata in fiamme in autonomia.



Tempo di chiamare i soccorsi e le fiamme erano già divampate.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco di Mondovì e i volontari di Dogliani, che hanno spento l'incendio e messo in sicurezza il mezzo.