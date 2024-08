Caldo intenso fino a Ferragosto, con brevi interruzioni temporalesche

Ancora caldo intenso nei giorni precedenti il Ferragosto, con temperature e umidità molto elevate. Da metà settimana potrebbe cambiare la situazione ma per un cambio deciso occorrerà aspettare la prossima settimana.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

Da martedì 13 a mercoledì 14 agosto

Il cielo sarà per lo più sereno o poco nuvoloso con possibilità di nuvolosità più estesa al mattino a causa dell'alto tasso di umidità. Al pomeriggio normale attività cumuliforme sui rilievi, quasi esclusivamente sulle Alpi con rovesci o temporali da isolati a sparsi. Basse probabilità di fenomeni sulle pianure e sulle coste.



Temperature elevate, i valori massimi saranno compresi tra 33 e 36 °C con i valori più alti attesi tra martedì e mercoledì e punte di 37/38 °C possibili sulle pianure orientali. Tendenza a lievissimo calo da mercoledì. Le minime saranno sempre oltre i 22/23 °C con punte fino a 25/26 °C soprattutto nelle grandi città e sulle coste. Elevati tassi di umidità favoriranno afa opprimente e possibili colpi di calore con forte sensazione di disagio.



Venti assenti o deboli variabili e a regime di brezza. Possibili forti raffiche durante i temporali sulle zone alpine.

Dal 15 agosto, Ferragosto

Una blanda bassa pressione in arrivo sul Mediterraneo centrale renderà l'atmsofera un po' più instabile, con più nuvolosità sparsa anche di giorno, a partire però da venerdì 16. Temporali che diventeranno più estesi sui settori alpini, mentre domenica l'arrivo di un vero e proprio fronte più netto potrebbe portare maltempo diffuso e un ricambio di aria più fresca.



Le temperature infatti caleranno di qualche grado tra giovedì e sabato, per poi calare più nettamente all'inizio della settimana prossima. I valori massimi si attesteranno tra i 31 e i 34 °C, mentre le minime caleranno all'incirca fino ai 19/20 °C , anche se sulle coste si manterranno ancora piuttosto alte complice un Mar Ligure molto caldo.



Venti sempre deboli variabili e a regime di brezza, senza escludere forti raffiche durante i temporali e in generale possibili colpi di vento anche domenica.



Con l'occasione auguriamo buone vacanze e buon Ferragosto a tutti.



Previsioni stagionali - https://www.datameteo.com/meteo/659-Stagionali_Settembre_2024.html



Previsione rischio grandine e dati grandinate - https://www.datameteo.com/meteo/previsione-grandine.html



Cuneo - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Cuneo



Savona - http://www.datameteo.com/meteo/meteo_Savona