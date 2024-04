In fiamme container in un'azienda di rifiuti a Fossano

Intervento dei Vigili del Fuoco con le squadre di Levaldigi e Fossano per domare un principio di incendio che ha interessato alcuni materiali contenuti in un container di una ditta locale specializzata in raccolta e smaltimento rifiuti.

Le fiamme, fortunatamente, hanno interessato solo il container che era all'interno dell'azienda, in via Domenico Ghiglione, non causando ulteriori danni.

L'incendio è stato domato e l'area messa in sicurezza dai Vigili del Fuoco. Sul posto è stato chiesto l'intervento dell'ARPA per i rilievi ambientali.