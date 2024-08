Busca in lutto per la scomparsa di Daniela Fassi, 45 anni

Un tumore diagnosticato quattro mesi fa mesi fa si è portato via Daniela Fassi, 45 anni.

Solo domenica scorsa il matrimonio con il "suo" Roby e la festa con la famiglia.

Daniela Fassi, originaria di Monsola di Villafalletto, era dipendente dell'ex Ubi Banca oggi Intesa San Paolo. Molto apprezzata da colleghi e superiori aveva lavorato per lungo tempo a Bagnolo Piemonte, poi il trasferimento a Savigliano, il ritorno a Bagnolo e attualmente nella sede di Saluzzo.

Ragazza solare e benvoluta per il suo carattere gioviale, amava le camminate sia in montagna che nelle campagne, immancabile l'appuntamento con l'AgnelloTreffen di cui erano affezionati frequentatori con il marito e le gite in sella alla moto, grande appassionata dell'hand-made realizzava tanti lavoretti da regalare a parenti ed amici o per abbellire la casa. Ha combattuto contro la malattia che non le ha dato scampo accudita dalla sua famiglia.

Lascia il marito Roberto Allasina, la mamma Margherita, il papà Aurelio, il fratello Flavio con le adorate nipotine Lia e Nina con la mamma Roberta, i cognati Riccardo con Paola e i nipoti Stefano, Francesca e Lorenzo, Patrizia con Marco, Paola con Danilo, i suoceri Teresa e Quinto, padrino e madrina, zii e zie, l'amica di sempre Patricia con Emanuele, cugini e parenti tutti.

Domani sera, martedì 13 agosto alle ore 20 nella parrocchia di Busca sarà recitato il rosario. Nella stessa chiesa mercoledì 14 agosto alle ore 15 si celebreranno i funerali.